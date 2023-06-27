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Как долго готовы украинцы терпеть трудности войны ради победы: данные опроса

Фото: большинство украинцев готовы терпеть трудности войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В июне 2023 года большинство украинцев (58%) отметили, что ради победы готовы терпеть трудности из-за войны несколько лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Еще 11% отметили, что готовы потерпеть около года, 12% - несколько месяцев. Не готовы терпеть трудности - 11% опрошенных, больше всего таких - среди бедных слоев населения (23%).

Опрос был проведен 6-11 июня 2023 года среди 1200 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", основные факторы, помогающие украинцам сохранять стойкость во время войны с Россией, это вера в Вооруженные силы Украины (86%) и семья и близкие (61%).

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