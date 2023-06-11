Як допомогти людині, яка тоне: правила надання домедичної допомоги

Через підрив окупантами дамби Каховської ГЕС 6 червня населені пункти Херсонської та Миколаївської області опинилися під загрозою затоплення. "Велика вода" несе безліч загроз, тому МОЗ нагадує правила надання домедичної допомоги людині, яка тоне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства охорони здоров’я України.

Передусім важливо переконатися, що порятунок інших не зашкодить вам самим - бережіть власне життя, не ризикуйте ним. Варто пам'ятати, що надавати першу допомогу у воді можуть лише досвідчені рятувальники.

Якщо людина, яку витягли з води, не реагує, потрібно викликати екстрену медичну допомогу за номером 103.

До приїзду швидкої треба перевірити наявність дихання. Є такий принцип "чую, відчуваю, бачу", який полягає у трьох кроках:

прислухатися до дихання ("чую");

подивитися, чи рухається грудна клітка ("бачу");

відчути, чи дихає людина, наблизивши до її рота щоку ("відчуваю").

Якщо людина дихає, потрібно покласти її спиною на рівну, тверду поверхню; наскільки можливо вирівняти голову і максимально розігнути шию постраждалого, висунути нижню щелепу (якщо впевнені, що людина не зазнала травми хребта); очистити ротову порожнину від видимих сторонніх об’єктів, наприклад, бруду, піску.

Якщо постраждалий не дихає, варто виконати п'ять "рятувальних вдихів": затиснути людині ніс та видихнути повітря їй в рот до підйому грудної клітки. Повторювати потрібно п'ять разів. Маленьким дітям штучне дихання можна проводити, одночасно вдуваючи повітря в рот та ніс.

У разі, якщо дихання не з'явилося, треба розпочинати натискання на грудну клітку:

покладіть долоні (одна на одну) на середину грудної клітки постраждалого;

випряміть руки в ліктях і натисніть на них вагою власного тіла;

зробіть 30 натискань;

повторіть два штучні вдихи.

Цикли "30 натискань - 2 вдихи" потрібно повторювати до приїзду медиків або допоки постраждалий не почне дихати самостійно. Якщо постраждала - дитина, реанімаційні заходи проводяться у співвідношенні 15 натискань - 2 вдихи.

У разі, якщо людина прийшла до тями до приїзду лікаря, її слід зігріти. За можливості потрібно накрити сухою теплою ковдрою і дочекатися медиків.

Підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС. В "Укргідроенерго" заявили, що гідроелектростанція повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Після підриву Каховської ГЕС у Херсонській та Миколаївській областях підтопило десятки населених пунктів.

Найбільше постраждала Херсонська область, а саме - лівий берег Дніпра, який поки що перебуває під російською окупацією.

Наразі відомо про підтоплення 48 населених пунктів у Херсонські області. При цьому рівень води поступово знижується. Повне осушення може зайняти 10 днів.