Как помочь тонущему человеку: правила оказания домедицинской помощи

Из-за подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС 6 июня населенные пункты Херсонской и Николаевской области оказались под угрозой затопления. "Большая вода" несет множество угроз, поэтому Минздрав напоминает правила оказания к медицинской помощи тонущему человеку.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на сайт Министерства здравоохранения Украины.

Прежде важно убедиться, что спасение других не повредит вам самим - берегите собственную жизнь, не рискуйте им. Следует помнить, что оказывать первую помощь в воде могут только опытные спасатели.

Если человек, извлеченный из воды, не реагирует, нужно вызвать экстренную медицинскую помощь по номеру 103.

До приезда скорой нужно проверить наличие дыхания. Есть такой принцип "слышу, чувствую, вижу", который заключается в трех шагах:

прислушиваться к дыханию ("слышу");

посмотреть, двигается ли грудная клетка ("вижу");

почувствовать, дышит ли человек, приблизив к его рту щеку ("чувствую").

Если человек дышит, нужно положить его спиной на ровную, жесткую поверхность; по возможности выровнять голову и максимально разогнуть шею пострадавшего, выдвинуть нижнюю челюсть (если уверены, что человек не получил травмы позвоночника); очистить полость рта от видимых посторонних объектов, например, грязи, песка.

Если пострадавший не дышит, следует выполнить пять "спасательных вдохов": зажать человеку нос и выдохнуть воздух ему в рот до подъема грудной клетки. Повторять нужно пять раз. Маленьким детям искусственное дыхание можно проводить одновременно вдувая воздух в рот и нос.

В случае, если дыхание не появилось, нужно начинать нажатие на грудную клетку:

положите ладони (одна на другую) на середину грудной клетки пострадавшего;

выпрямите руки в локтях и нажмите на них тяжестью собственного тела;

сделайте 30 нажатий;

повторите два искусственных вдоха.

Циклы "30 нажатий - 2 вдоха" нужно повторять до приезда медиков или пока пострадавший не станет дышать самостоятельно. Если пострадавший - ребенок, реанимационные мероприятия проводятся в соотношении 15 нажатий - 2 вдоха.

В случае, если человек пришел в себя до приезда врача, его следует согреть. По возможности нужно накрыть сухим теплым одеялом и дождаться медиков.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня россияне подорвали Каховскую ГЭС. В "Укргидроэнерго" заявили, что гидроэлектростанция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

После подрыва Каховской ГЭС в Херсонской и Николаевской областях подтопило десятки населенных пунктов.

Больше всего пострадала Херсонская область, а именно - левый берег Днепра, который пока находится под российской оккупацией.

Пока известно о подтоплении 48 населенных пунктов в Херсонские области. При этом уровень воды постепенно снижается. Полное осушение может занять 10 дней.