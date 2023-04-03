UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як допомогти дитині під час повітряної тривоги: список порад

Фото: фахівці дали кілька порад, які допоможуть знизити рівень стресу у дитини під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Перебування дитини в укритті в той час, коли лунає повітряна тривога є для неї стресом. Спеціалісти дали поради, які допоможуть знизити рівень тривоги у малечі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

Отже, поради є наступними:

  • Діти завжди переймають стан дорослих, тому важливо зберігати спокій;
  • Якщо дитина нервує, поясніть, що в укритті безпечно і не потрібно боятися;
  • Щоб знизити рівень стресу, спробуйте зайняти малечу рухливими іграми. Можна залучити інших дітлахів, які перебувають поруч;
  • Не забороняйте дитині ставити питання чи ділитися спогадами. Дозвольте проговорити та проявити емоції, а після того, заспокойте малюка - розповідайте про силу нашої армії та перемогу України, зараз є дитячі казки про протиповітряну оборону України;
  • У жодному разі не підвищуйте голос!

Раніше РБК-Україна розповідало, як убезпечити себе у квартирі під час тривоги чи обстрілу. Свої поради надали архітектори.

Крім того, раніше ми розповідали, які речі можна залишити у підвалах, бомбосховищах та укриттях, для більш комфортного перебування та підтримки інших.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
дітивоздушная тревога