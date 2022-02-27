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Что оставить в укрытии: полезные советы

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Воскресенье 27 февраля 2022 17:45
Что оставить в укрытии: полезные советы Фото: во время воздушной тревоги нужно перейти в укрытие или подвал (РБК-Украина Realty)
Автор: Риана Абдулаева

Критическая ситуация в стране из-за захватнического вторжения Российской Федерации заставляет нас соблюдать определенные правила безопасности. Частым явлением во многих городах Украины стала воздушная тревога, во время которой все гражданское население должно переместиться в укрытие.

Какие вещи можно оставить в подвалах и хранилищах, для более комфортного пребывания и поддержки других — читайте в материале РБК-Украина Realty.

Чаще всего хранилищами служат станции метрополитена, подвалы промышленных и жилых зданий — последних наибольшее количество. Если тревожный чемодан с документами и вещами первой необходимости нужно всегда иметь при себе, то некоторые предметы можно оставить в подвалах на время военного положения.

Мы уже убедились, что сирены гудят несколько раз в день и не исключено, что следующую ночь вновь придется провести в убежище. Будем максимально подготовленными.

Мы составили список из дополнительных вещей, которые можно перенести в укрытия.

Что оставить в укрытии: полезные советыФото: подвал в одном из ЖК Киева (РБК-Украина Realty)

  • Запасы воды. Если есть возможность — стоит принести несколько бутылей в подвал. Так, наскоро хватая вещи под гудение сирены, вы будете спокойны, что вам хватит запасов воды на определенное время и будет возможность поделиться с соседями.
  • Надувные матрасы (не забудьте помпу). Это гораздо удобнее, чем спать на полу. Лучше находиться выше уровня земли — меньше шансов заболеть. Если не имеет матраса, можно сделать кровать из деревянных ящиков или паллетов. В крайнем случае подойдет каремат или толстое одеяло, которое можно постелить на пол.
  • Одеяла, объемные теплые вещи. Лучше всего перенести это заранее и временно оставить в укрытии, ведь так гораздо легче. Если придется находиться в укрытии долго, будете уверены, что не замерзнете.
  • Подушки (обычные и надувные). Захватите в убежище подушки, на них мягче сидеть (особенно, если вы выбрали коврик, как настил).
  • Инвентарь для уборки. Веник и совок, мусорное ведро и пакеты — хорошая идея. Из-за пыли и грязи сложно дышать, также бардак усиливает чувство тревоги.
  • Скамейки и складные стульчики. Это отличная идея, которая сделает ваше пребывание более удобным — на них можно не только сидеть, но и использовать как стол.
  • Керосиновые лампы, свечи без ароматизаторов, фонарики на батарейках — если выключат электроэнергию, у вас некоторое время таки будет сохраняться свет.
  • Корм для животных. Если у вас есть домашнее животное — перенесите какую-то часть корма, а также миску, в хранилище.
  • Игрушки. Если у вас есть дети, оставьте несколько игрушек, конструкторов в укрытии — это поможет им справиться со стрессом и отстраниться от события.

В эти нелегкие для украинцев времена важно оставаться рядом и поддерживать друг друга. Вместе с соседями, вы можете обсудить обеспечения вашего укрытия и совместными усилиями сделать комфортным (насколько это возможно) местом на время войны.

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