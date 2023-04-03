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Как помочь ребенку во время воздушной тревоги: список советов

Фото: специалисты дали несколько советов, которые помогут снизить уровень стресса у ребенка во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Пребывание ребенка в укрытии в то время, когда раздается воздушная тревога является для него стрессом. Специалисты дали советы, которые помогут снизить уровень тревоги у малышей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

Итак, советы следующие:

  • Дети всегда перенимают состояние взрослых, поэтому важно сохранять спокойствие;
  • Если ребенок нервничает, объясните, что в укрытии безопасно и не нужно бояться;
  • Чтобы снизить уровень стресса, попробуйте занять малыша подвижными играми. Можно привлечь других находящихся рядом детей;
  • Не запрещайте ребенку задавать вопросы или делиться воспоминаниями. Позвольте проговорить и проявить эмоции, а после успокойте малыша - рассказывайте о силе нашей армии и победе Украины, сейчас есть детские сказки о противовоздушной обороне Украины;
  • Ни в коем случае не повышайте голос!

Ранее РБК-Украина рассказывало, как обезопасить себя в квартире во время тревоги или обстрела. Свои советы дали архитекторы.

Кроме того, ранее мы рассказывали, какие вещи можно оставить в подвалах, бомбоубежищах и укрытиях, для более комфортного пребывания и поддержки других.

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дітивоздушная тревога