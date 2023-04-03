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Як допомогти дитині під час повітряної тривоги: список порад

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Україна, Понеділок 03 квітня 2023 07:59
Як допомогти дитині під час повітряної тривоги: список порад Фото: фахівці дали кілька порад, які допоможуть знизити рівень стресу у дитини під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Перебування дитини в укритті в той час, коли лунає повітряна тривога є для неї стресом. Спеціалісти дали поради, які допоможуть знизити рівень тривоги у малечі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

Отже, поради є наступними:

  • Діти завжди переймають стан дорослих, тому важливо зберігати спокій;
  • Якщо дитина нервує, поясніть, що в укритті безпечно і не потрібно боятися;
  • Щоб знизити рівень стресу, спробуйте зайняти малечу рухливими іграми. Можна залучити інших дітлахів, які перебувають поруч;
  • Не забороняйте дитині ставити питання чи ділитися спогадами. Дозвольте проговорити та проявити емоції, а після того, заспокойте малюка - розповідайте про силу нашої армії та перемогу України, зараз є дитячі казки про протиповітряну оборону України;
  • У жодному разі не підвищуйте голос!

Раніше РБК-Україна розповідало, як убезпечити себе у квартирі під час тривоги чи обстрілу. Свої поради надали архітектори.

Крім того, раніше ми розповідали, які речі можна залишити у підвалах, бомбосховищах та укриттях, для більш комфортного перебування та підтримки інших.

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