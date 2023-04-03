Як допомогти дитині під час повітряної тривоги: список порад

Перебування дитини в укритті в той час, коли лунає повітряна тривога є для неї стресом. Спеціалісти дали поради, які допоможуть знизити рівень тривоги у малечі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції .

Раніше РБК-Україна розповідало, як убезпечити себе у квартирі під час тривоги чи обстрілу. Свої поради надали архітектори.

Крім того, раніше ми розповідали, які речі можна залишити у підвалах, бомбосховищах та укриттях, для більш комфортного перебування та підтримки інших.

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