Как помочь ребенку во время воздушной тревоги: список советов
Пребывание ребенка в укрытии в то время, когда раздается воздушная тревога является для него стрессом. Специалисты дали советы, которые помогут снизить уровень тревоги у малышей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.
Итак, советы следующие:
- Дети всегда перенимают состояние взрослых, поэтому важно сохранять спокойствие;
- Если ребенок нервничает, объясните, что в укрытии безопасно и не нужно бояться;
- Чтобы снизить уровень стресса, попробуйте занять малыша подвижными играми. Можно привлечь других находящихся рядом детей;
- Не запрещайте ребенку задавать вопросы или делиться воспоминаниями. Позвольте проговорить и проявить эмоции, а после успокойте малыша - рассказывайте о силе нашей армии и победе Украины, сейчас есть детские сказки о противовоздушной обороне Украины;
- Ни в коем случае не повышайте голос!
Ранее РБК-Украина рассказывало, как обезопасить себя в квартире во время тревоги или обстрела. Свои советы дали архитекторы.
Кроме того, ранее мы рассказывали, какие вещи можно оставить в подвалах, бомбоубежищах и укрытиях, для более комфортного пребывания и поддержки других.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.