Как помочь ребенку во время воздушной тревоги: список советов

Пребывание ребенка в укрытии в то время, когда раздается воздушная тревога является для него стрессом. Специалисты дали советы, которые помогут снизить уровень тревоги у малышей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции .

Ранее РБК-Украина рассказывало, как обезопасить себя в квартире во время тревоги или обстрела. Свои советы дали архитекторы.

Кроме того, ранее мы рассказывали, какие вещи можно оставить в подвалах, бомбоубежищах и укрытиях, для более комфортного пребывания и поддержки других.

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