Як допомога США змінить ситуацію на фронті. Що про це думають в Україні та на Заході

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Цього тижня Конгрес США схвалив довгоочікуваний військовий пакет допомоги Україні на 60 млрд доларів. І майже одразу його підписав президент Джо Байден. Українські військові, можливо, вже до кінця тижня зможуть отримати американські боєприпаси та техніку, оскільки частина допомоги від Америки вже перебуває у Німеччині.



Майже півроку українська армія залишалася без військової підтримки з боку одного зі своїх головних донорів. За цей час російські окупанти змогли просунутися на полі бою за декількома напрямками. Масштабний прорив ворогові не вдався – українські війська, незважаючи на критичну нестачу боєприпасів, техніки та людей, стримують росіян.



Після рішення Конгресу військові аналітики запитують – як відновлення американських поставок може вплинути на поле бою, чи зможуть ЗСУ загальмувати просування ворога, зупинити його або провести спроби контрнаступу.

Пакет допомоги від США

У США, заглибившись у політичні дискусії, довго не могли затвердити Україні пакет допомоги. Суперечки щодо нього почалися ще наприкінці 2023 року. За цей час українські політики неодноразово заявляли про критичне погіршення ситуації на фронті. Президент Зеленський в інтерв'ю західним ЗМІ відкрито говорив, що без американської допомоги Україна програє війну.

Росія, користуючись "вікном" у постачаннях ЗСУ військової техніки та боєприпасів, розгорнула свою діяльність на повну, просуваючись на фронті та обстрілюючи українські міста. Як результат – втрачені території та масштабні руйнування енергетичної сфери України.

Багато західних спікерів, включаючи самих американців, півроку дорікали Вашингтон у затягуванні та політичних іграх. 21 квітня професор стратегічних досліджень університету Сент-Ендрюс Філіппс О'Брайєн заявив: "Не варто недооцінювати українські втрати, святкуючи згоду США передати їй пакет допомоги. Америка зробила так, що Україна спливає кров'ю" .

У медіа одразу ж опублікували список номенклатури техніки та боєприпасів, які отримають українські війська. Це, перш за все, снаряди – ракети для ППО RIM-7 та AIM-9M, ПЗРК Stinger, стрілецька зброя та патрони до неї, боєприпаси для HIMARS, 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди, 60-мм снаряди для мінометів, БМП Bradley, бронеавтомобілі HMMWV та MRAP, різні тактичні автомобілі, протитанкові системи, міни для броні, запасні частини, польове спорядження тощо.

Володимир Зеленський та Джо Байден (фото: Getty Images)

Резонанс викликали далекобійні ракети ATACMS , які свого часу вважалися "недоступною" зброєю від Заходу. І як тільки про наявність ATACMS у пакеті допомоги від США офіційно заявив президент Володимир Зеленський, медіа одразу повідомили, що далекобійні ракети Україні передали ще в березні. Ймовірно, саме за допомогою ATACMS Україна завдала удару по аеродрому в Джанкої, знищивши важливі стратегічні об'єкти. Поки невідомо, ракети якої дальності отримають ЗСУ у новому пакеті – на 160 чи 300 км. Перший пакет допомоги в рамках нового закону "коштує" близько 1 млрд. доларів.

До речі, не всі 60 млрд підуть безпосередньо на закупівлю зброї в Україну . З цієї суми 23 млрд витратять на заповнення запасів Пентагону, 14 – на техніку для ЗСУ, а решта піде на фінансування американських виробництв, навчань та економічну допомогу Києву.

Як американська зброя змінить фронт

Це масштабна допомога і вона справді може вплинути на фронт, де сьогодні критично не вистачає буквально всього , зазначає експерт інформаційно-консалтингового агентства Defense Express Іван Киричевський.

"Зараз нам потрібна не стільки якість допомоги, скільки її валовий обсяг - чим більше, тим краще. Це та ситуація, коли нам цілком допомагають у бойових діях усі види зброї. Відповідно, не важливо, що в першому пакеті військової допомоги, в якому вона буде стані якої якості. Нам це потрібно", – зазначив Киричевський у коментарі РБК-Україна.

Він звернув увагу, що ЗСУ боролися півроку майже без допомоги США і з досить обмеженими поставками техніки від Європи, яка або чекала на активні дії від американців, або так і не змогла мобілізувати свої виробничі ресурси на повну. При цьому, за інформацією Стокгольмського інституту досліджень проблем світу, за минулий рік Україна витратила понад 60 млрд доларів на війну.

"З одного боку, у нас вже є відчуття, що ми можемо самі себе захистити, а з іншого боку, незалежно від того, 60 мільярдів або умовно 20 мільярдів нам "насиплять" американці, головна кількість, це буде несуча конструкція, яка буде давати нам почуття стабільності", – додав Киричевський.



Нинішній характер бойових дій в Україні описується аналітиками як класична стадія війни на виснаження. А тут "веде" той, хто має більше ресурсів. Маючи виснажені запаси буквально всього, українські війська все ж таки не дали ворогові просунутися далеко. Тепер, поповнивши ресурси, ЗСУ, на думку Киричевського, зможуть уповільнити окупантів. Але є й оптимістичніші оцінки – за наявності великої кількості снарядів для артилерії українські військові зможуть не просто загальмувати, а зупинити росіян, зазначає військовий експерт Павло Нарожний.



"Коли ми отримаємо артилеристські снаряди , характер бойових дій зміниться. Тому що зараз ми ворога знищуємо на близькій дистанції, це все робиться руками піхотинців, на жаль. А тепер буде достатня кількість артилеристських снарядів, і ми знищуватимемо ворога на підходах, а не в той момент, коли вони штурмують наші окопи", – зазначив Нарожний.

Бронетехніка теж буде дуже доречною . Наприклад, у процесі тривалої оборони Авдіївки українським військам допоміг БМП Bradley. Тому в надії провести швидкий штурм та захоплення міста росіяни "сточили" об авдіївську оборону 14 тисяч своїх солдатів.

Українські військові на БМП Bradley (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Не можна не відзначити снаряди для ППО. Після активних атак з української енергетики західні медіа виступили з досить панічними, але корисними для Києва заявами про те, що Україна більше не має боєприпасів для системи протиповітряної оборони.

Поки Європа шукає у себе на складах і передає одиниці ЗРК "Patriot" та інших сучасних систем, Америка передає нові снаряди до них. Це допоможе не лише прикрити міста, включаючи Харків і Одесу, що регулярно обстрілюють росіян, а й хоча б частково закрити фронт, знищуючи літаки з авіабомбами.

Американський пакет допомоги допоможе стабілізувати ситуацію в зоні бойових дій та прикрити небо над Україною. Про контрнаступні дії поки що мови не йде – для цього важливо накопичувати ресурс, а цю розкіш, судячи з усього, українські військові поки дозволити не можуть. Крім того, для фронту і при обороні, і при контрнаступі потрібні люди. Тому поряд із пакетом військової допомоги від США в Україні з травня стартує нова хвиля мобілізації.

"Солдат нам США не поставляють, тільки зброю. Якщо у нас не вистачає людей, хто стрілятиме з гаубиці чи танка? Потрібні люди. Поки що говорити про те, що ми здатні на наступ – нереально", – додав Павло Нарожний.

Ракети ATACMS: удари по фронту або в тил РФ

Американські далекобійні ракети ATACMS навряд чи можна назвати "геймчейнджерами" нинішньої війни, але надати істотну допомогу вони все ж таки можуть. Коли стало відомо, що в новому пакеті допомоги від США вони будуть, західні видання відразу повідомили про те, що насправді ATACMS прибули в Україну раніше. Як наслідок – згадані вище удари по військовому летовищу в окупованому Джанкої 17 квітня.

Тоді у соціальних мережах з'явилася інформація, що військовий об'єкт був уражений балістичними ракетами. Пізніше деякі паблики повідомили, що на місці пожежі знайшли залишки ракети ATACMS модифікації MGM-140, тобто з дальністю до 300 км. До речі, американці довгий час не зважилися надати Україні далекобійні ракети. За інформацією Reuters, одним із факторів, що вплинули на остаточне рішення, стали удари росіян по українських містах ракетами з КНДР.

Поки невідомо, які саме ракети Україні передали американці, але навіть якщо це буде модифікація дальністю до 160 км, це додасть проблем окупантам, зазначає військово-політичний експерт групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

"ATACMS мають різні модифікації. Є модифікація касетного типу, що ефективно працює за аеродромами, великим скупченням людського ресурсу. Є модифікація осколково-фугасного типу, бетонобійного типу - це проти укріплених об'єктів, наприклад проти штабу, що знаходиться під землею, або укріпленого, монументального об'єкта. Наприклад, якогось мосту", – зазначив Коваленко у коментарі РКБ-Україна.

Керченський міст, який з'єднує Крим із материковою Росією, за всіма військовими правилами є законною ціллю для українських військових. Це головна артерія насамперед для південного напряму фронту. Окупувавши південно-східну частину України, росіяни взялися за будівництво залізниці. Але вона – не найнадійніший спосіб забезпечити фронт необхідною технікою, тому міст залишається у пріоритеті. Якщо українським Силам оборони вдасться його розбити, знищивши опори або кілька прольотів, якими пролягає залізниця, наслідки для РФ будуть катастрофічні.

Ракети ATACMS (фото: flickr.com)

"Як наслідок – втрата повної функціональності матеріально-технічного забезпечення південного угруповання окупаційних військ. Протягом місяця вони будуть не здатні при втраті такої логістики чинити опір Силам оборони України, тобто самим тримати оборону. Це все може закінчитися, наприклад, їхньою втечею з того чи іншого плацдарму", - додав Коваленко.

Експерти вважають, що бити за допомогою ATACMS вглиб Росії немає сенсу – цими ракетами краще знищувати військові об'єкти на фронті або неподалік нього. Так вони працюватимуть на українські війська ефективніше. Крім того, поки що не зрозуміло, чи узгодять США їх застосування по російській території.

"ATACMS - це ракета, яка повинна бити по фронтових цілях, тому що дальність там відносно невелика. Якби нам сказали - зараз вам буде тисяча Tomahawk, але Росію бомбити не можна, тоді був би привід засмучуватися. А так витрачати ATACMS чисто, щоб розбомбити росіян у Білгороді – це забавно, але навіщо?" – додає Киричевський.

Україна вже показала, що має можливість діяти у російському тилу, використовуючи власні розробки. Підтвердження тому – численні удари по НПЗ РФ. Тому, швидше за все, ЗСУ продовжать за допомогою американських ракет завдавати істотних збитків російській авіапромисловості – бити по аеродромах, знищувати літаки, а також ліквідувати командні пункти, системи ППО, людський ресурс та склади.

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Америка відверто затягнула із військовим пакетом допомоги для України. Як результат – нехай і не вирішальні, але все ж таки планомірні просування російських військ на фронті та зруйнована енергетика України. Після ударів по Трипільській ТЕС Зеленський заявив, що станцію зруйновано через те, що в якийсь момент у сил ППО просто закінчилися ракети.

У США все ж таки впоралися з передвиборчою лихоманкою і змогли виділити допомогу Україні. На цьому фоні активізувалася і Європа – напередодні підписання Байденом законопроекту у Великій Британії заявили про рекордний пакет техніки та озброєння на 617 мільйонів доларів. Можливо, після рішення Вашингтона й інші європейські країни проявлять себе.

За допомогою нових вливань в український фронт є шанс щонайменше врівноважити обстановку у зоні бойових дій та зупинити наступ противника. Якщо ж потік техніки на цьому не зупиниться і буде стабільним, а в Україні вдало пройде мобілізація, можливо, ЗСУ отримають перевагу і виснажуватися почне вже Росія.