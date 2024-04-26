Как помощь США изменит ситуацию на фронте. Что об этом думают в Украине и на Западе

Содержание:

На этой неделе Конгресс США одобрил долгожданный военный пакет помощи Украине на 60 млрд долларов. И почти сразу его подписал президент Джо Байден. Украинские военные, возможно, уже до конца недели смогут получить американские боеприпасы и технику, поскольку часть помощи от Америки уже находится в Германии.



Практически полгода украинская армия оставалась без военной поддержки со стороны одного из своих главных доноров. За это время российские оккупанты смогли продвинуться на поле боя по нескольким направлениям. Масштабный прорыв врагу не удался – украинские войска, несмотря на критическую нехватку боеприпасов, техники и людей, сдерживают россиян.



После решения Конгресса военные аналитики задаются вопросом – как возобновление американских поставок может повлиять на поле боя, смогут ли ВСУ затормозить продвижение врага, остановить его либо же провести попытки контрнаступления.

Пакет помощи от США

В США, углубившись в политические дискуссии, довольно долго не могли утвердить Украине пакет помощи. Споры о нем начались еще в конце 2023 года. За это время украинские политики неоднократно заявляли о критическом ухудшении ситуации на фронте. Президент Зеленский в интервью западным СМИ открыто говорил о том, что без американской помощи Украина проиграет войну.

Россия, пользуясь "окном" в поставках ВСУ военной техники и боеприпасов, развернула свою деятельность на полную, продвигаясь на фронте и обстреливая украинские города. Как итог – потерянные территории и масштабные разрушения энергетической сферы Украины.

Многие западные спикеры, включая самих американцев, полгода попрекали Вашингтон в затягивании и политических играх. 21 апреля профессор стратегических исследований университета Сент-Эндрюс Филиппс О'Брайен заявил: "Не стоит недооценивать украинские потери, празднуя согласие США передать ей пакет помощи. Америка сделала так, что Украина истекает кровью".

В медиа сразу же опубликовали список номенклатуры техники и боеприпасов, которые получат украинские войска. Это, прежде всего, снаряды – ракеты для ПВО RIM-7 и AIM-9M, ПЗРК Stinger, стрелковое оружие и патроны к нему, боеприпасы для HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, 60-мм снаряды для минометов, БМП Bradley, бронеавтомобили HMMWV и MRAP, различные тактические автомобили, противотанковые системы, мины для брони, запасные части, полевое снаряжение и так далее.

Владимир Зеленский и Джо Байден (фото: Getty Images)

Резонанс вызвали дальнобойные ракеты ATACMS, которые в свое время считались "недоступным" оружием от Запада. И как только о наличии ATACMS в пакете помощи от США официально заявил президент Владимир Зеленский, в медиа сразу сообщили, что дальнобойные ракеты Украине передали еще в марте. Вероятно, именно с помощью ATACMS Украина нанесла удар по аэродрому в Джанкое, уничтожив важные стратегические объекты. Пока неизвестно, ракеты какой дальности получат ВСУ в новом пакете – на 160 или на 300 км. Первый пакет помощи в рамках нового закона "стоит" около 1 млрд долларов.

К слову, не все 60 млрд пойдут непосредственно на закупку оружия в Украину. Из этой суммы 23 млрд потратят на восполнение запасов Пентагона, 14 – непосредственно на технику для ВСУ, а остальное пойдет на финансирование американских производств, учений и экономическую помощь Киеву.

Как американское оружие изменит фронт

Это масштабная помощь и она действительно может оказать влияние на фронт, где сегодня критически не хватает буквально всего, отмечает эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский.

"Сейчас нам нужно не столько качество помощи, сколько ее валовый объем – чем больше, тем лучше. Это та ситуация, когда нам вполне помогают в боевых действиях все виды оружия. Соответственно, не важно, что в первом пакете военной помощи, в каком оно будет состоянии, какого качества. Нам это нужно", – отметил Киричевский в комментарии РБК-Украина.

Он обратил внимание, что ВСУ сражались полгода почти без помощи США и с довольно ограниченными поставками техники от Европы, которая либо ждала активных действий от американцев, либо так и не смогла мобилизовать свои производственные ресурсы на полную. При этом, по информации Стокгольмского института исследований проблем мира, за прошлый год Украина потратила больше 60 млрд долларов на войну.

"С одной стороны, у нас уже есть ощущение, что мы можем сами себя защитить, а с другой стороны, вне зависимости от того, 60 миллиардов или условно 20 миллиардов нам "насыпят" американцы, главное количество, это будет несущая конструкция, которая будет давать нам чувство стабильности", – добавил Киричевский.



Нынещний характер боевых действий в Украине описывается аналитиками как классическая стадия войны на истощение. А здесь "ведет" тот, у кого больше ресурсов. Имея истощенные запасы буквально всего, украинские войска все же не дали врагу продвинуться далеко. Теперь же, пополнив ресурсы, ВСУ, по мнению Киричевского, смогут замедлить оккупантов. Но есть и более оптимистичные оценки – при наличии большого количества снарядов для артиллерии украинские военные смогут не просто затормозить, а остановить россиян, отмечает военный эксперт Павел Нарожный.



"Когда мы получим артиллеристские снаряды, характер боевых действий изменится. Потому что сейчас мы врага уничтожаем на близкой дистанции, это все делается руками пехотинцев, к сожалению. А теперь будет достаточное количество артиллеристских снарядов, и мы будем уничтожать врага на подходах, а не в тот момент, когда они штурмуют наши окопы" – отметил Нарожный.

Бронетехника тоже будет как нельзя кстати. К примеру, в процессе длительной обороны Авдеевки украинским войскам помог БМП Bradley. Поэтому в надежде провести быстрый штурм и захват города россияне "сточили" об авдеевскую оборону 14 тысяч своих солдат.

Украинские военные на БМП Bradley (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Нельзя не отметить снаряды для ПВО. После активных атак по украинской энергетике западные медиа выступили с довольно паническими, но полезными для Киева заявлениями о том, что у Украины больше нет боеприпасов для системы противовоздушной обороны.

Пока Европа отыскивает у себя на складах и передает единицы ЗРК "Patriot" и других современных систем, Америка передает новые снаряды к ним. Это поможет не только прикрыть города, включая регулярно обстреливаемый россиянами Харьков и Одессу, но и хотя бы частично закрыть фронт, уничтожая самолеты с авиабомбами.

Американский пакет помощи поможет стабилизировать ситуацию в зоне боевых действий и прикрыть небо над Украиной. Речи о контрнаступательных действиях пока нет – для этого важно копить ресурс, а эту роскошь, судя по всему, украинские военные пока позволить не могут. Кроме того, для фронта и при обороне, и при контрнаступлении необходимы люди. Поэтому наряду с пакетом военной помощи от США в Украине с мая стартует новая волна мобилизации.

"Солдат нам США не поставляют, только оружие. Если у нас не хватает людей, кто будет стрелять из гаубицы или танка? Нужны люди. Пока говорить о том, что мы способны на наступление – нереально", – добавил Павел Нарожный.

Ракеты ATACMS: удары по фронту или в тыл РФ

Американские дальнобойные ракеты ATACMS вряд ли можно назвать "геймчейнджерами" нынешней войны, но оказать существенную помощь они все же могут. Когда стало известно, что в новом пакете помощи от США они будут, западные издания сразу же сообщили о том, что на самом деле ATACMS прибыли в Украину раньше. Как следствие – упомянутые выше удары по военному аэродрому в оккупированном Джанкое 17 апреля.

Тогда в социальных сетях появилась информация, что военный объект был поражен баллистическими ракетами. Позже некоторые паблики сообщили, что на месте пожаров нашли остатки ракеты ATACMS модификации MGM-140, то есть с дальностью до 300 км. К слову, американцы долгое время не решились дать Украине дальнобойные ракеты. По информации Reuters, одним из факторов, которые повлияли на окончательное решение, стали удары россиян по украинским городам ракетами из КНДР.

Пока неизвестно, какие именно ракеты Украине передали американцы, но даже если это будет модификация дальностью до 160 км, проблем оккупантам она прибавит, отмечает военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"ATACMS имеют различные модификации. Есть модификация кассетного типа, эффективно работающая по аэродромам, большому скоплению человеческого ресурса. Есть модификация осколочно-фугасного типа, бетонобойного типа – это против укрепленных объектов, например против штаба, находящегося под землей, или укрепленного, монументального объекта. Например, какого-нибудь моста", – отметил Коваленко в комментарии РКБ-Украина.

Керченский мост, который соединяет Крым с материковой Россией, по всем военным правилам является законной целью для украинских военных. Это главная артерия, прежде всего, для южного направления фронта. Оккупировав юго-восточную часть Украины, россияне принялись за строительство железной дороги. Но она – не самый надежный способ снабдить фронт необходимой техникой, поэтому мост остается в приоритете. Если украинским Силам обороны удастся его разбить, уничтожив опоры или несколько пролетов, по которым пролегает железная колея, последствия для РФ будут катастрофические.

Ракеты ATACMS (фото: flickr.com)

"Как следствие – потеря полной функциональности материально-технического обеспечения южной группировки оккупационных войск. В течение месяца они будут не способны при потере такой логистики сопротивляться силам обороны Украины, то есть самим держать оборону. Это все может закончиться, например, их бегством из того или иного плацдарма", – добавил Коваленко.

Эксперты считают, что бить с помощью ATACMS вглубь России нет смысла – этими ракетами лучше уничтожать военные объекты на фронте, либо недалеко от него. Так они будут работать на украинские войска эффективнее. Кроме того, пока неясно, согласуют ли США их применение по российской территории.

"ATACMS – это ракета, которая должна бить по фронтовым целям, потому что дальность там относительно небольшая. Если бы нам сказали – сейчас вам будет тысяча Tomahawk, но Россию бомбить нельзя, тогда был бы повод расстраиваться. А так тратить ATACMS чисто, чтобы разбомбить россиян в Белгороде – это забавно, но зачем?" – добавляет Киричевский.

Украина уже показала, что имеет возможность действовать в российском тылу, используя собственные разработки. Подтверждение тому – многочисленные удары по НПЗ РФ. Поэтому, скорее всего, ВСУ продолжат с помощью американских ракет наносить существенный ущерб российской авиапромышленности – бить по аэродромам, уничтожать самолеты, а также ликвидировать командные пункты, системы ПВО, человеческий ресурс и склады.

***

Америка откровенно затянула с военным пакетом помощи для Украины. Как результат – пусть и не решающие, но все же планомерные продвижения российских войск на фронте и разрушенная энергетика Украины. После ударов по Трипольской ТЭС Зеленский заявил, что станция разрушена из-за того, что в какой-то момент у сил ПВО просто закончились ракеты.

В США все же справились с предвыборной лихорадкой и смогли выделить помощь Украине. На этом фоне активизировалась и Европа – накануне подписания Байденом законопроекта в Великобритании заявили о рекордном пакете техники и вооружения на 617 миллионов долларов. Возможно, после решения Вашингтона и другие европейские страны проявят себя.

С помощью новых вливаний в украинский фронт есть шанс как минимум уравновесить обстановку в зоне боевых действий и остановить наступление противника. Если же поток техники на этом не остановится и будет стабильным, а в Украине удачно пройдет мобилизация, возможно, ВСУ получат преимущество и истощаться начнет уже Россия.