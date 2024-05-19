Як додати в "Дію" ID-паспорт: покрокова інструкція

У "Дії" лише за кілька кліків можна додати ID-картку - паспорт нового зразка. Втім, це не стосується власників паспортів-книжечок.

Про те, як додати паспорт нового зразка в "Дію" - в матеріалі РБК-Україна .

Почнемо з того, що, в першу чергу, необхідно отримати ID-картку. Для цього зверніться до найближчого управління Державної міграційної служби (ДМС), Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) чи центру обслуговування "Паспортний сервіс". З собою необхідно мати:

паперовий паспорт;

картку платника податків.

Якщо ви внутрішньо переміщена особа, важливо з собою мати якомога більше документів, які б підтвердили вашу особу. Як приклад:

закордонний паспорт;

водійське посвідчення;

атестат;

диплом про вищу освіту;

свідоцтво про шлюб;

особову картку працівника.

Як додати ID-картку у "Дію"

Тут усе просто. Після авторизації в застосунку (через NFC або ж BankID), вона автоматично "підтягнеться" у разі наявних даних у реєстрі ДМС.

Що робити якщо документ не "підтягує"

Можливі випадки, які залежать від версії застосунку чи реєстру, з якого завантажується документ. Для цього необхідно:

перевірити, чи застосунок має оновлену версію;

існує ймовірність й того, що картка платника податків не пройшла верифікацію. Для цього перевірте коректність внесених даних в банку або ж спробуйте авторизуватись через інший;

ID-карта була оформлена, втім, можливо, вона очікує на видачу в ДМС;

термін дії документа закінчився й він потребує перевипуску. Перевірте стан паспорта;

зверніться до служби підтримки "Дії".

Варто також додати, що паспорт-книжечка не відображається у "Дії" через те, що його не можна перетворити на цифровий образ.

Послуги в "Дії"

Застосунок має багато корисних функцій, які здатні облегшити життя, а також роботу з папірцями. Як приклад, в "Дія" можна сплачувати податки, або ж навіть замовити доставку посвідчення водія.