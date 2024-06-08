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Як дізнатися загальний страховий стаж онлайн: відповідь ПФУ

Ілюстративне фото: в УКраїні розмір страхового стажу можна дізнатись онлайн (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Громадяни України можуть самостійно відстежувати свій страховий стаж за допомогою онлайн-сервісів.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

Як розповіли у відомстві, для того, щоб дізнатися свій загальний страховий стаж, необхідно подати до Пенсійного фонду України скановані копії трудової книжки та інші документи про трудову діяльність для перевірки та оцифрування.

Після того, як інформацію буде оброблено, дані про загальний страховий стаж відображатиметься в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України.

Майбутній пенсіонер може перевірити свій страховий стаж за допомогою:

Для авторизації в онлайн-сервісах доступні три методи:

  • Кваліфікований електронний підпис (КЕП)
  • Акаунт на платформі GOV.ID
  • Індивідуальний логін і пароль, які можна отримати у відділенні ПФУ.

Окрім страхового стажу в особистому кабінеті можна дізнатись суму заробітної плати, з якої сплачено ЄСВ, переглядати дані про місця роботи, отримувати інформацію про присвоєння спеціальної допомоги через втрату працездатності та розрахувати орієнтовний розмір майбутньої пенсії за допомогою "Пенсійного калькулятора".

Раніше РБК-Україна розповідало, що українці можуть в онлайн-режимі придбати страховий стаж для отримання пенсії у майбутньому.

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