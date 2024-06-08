Как узнать общий страховой стаж онлайн: ответ ПФУ

Как рассказали в ведомстве, для того чтобы узнать свой общий страховой стаж, необходимо подать в Пенсионный фонд Украины сканированные копии трудовой книжки и другие документы о трудовой деятельности для проверки и оцифровки.

После того, как информация будет обработана, данные об общем страховом стаже будут отображаться в личном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда Украины.

Будущий пенсионер может проверить свой страховой стаж с помощью:

Для авторизации в онлайн-сервисах доступны три метода:

Квалифицированная электронная подпись (КЭП)

Аккаунт на платформе GOV.ID

Индивидуальный логин и пароль можно получить в отделении ПФУ.

Кроме страхового стажа в личном кабинете можно узнать сумму заработной платы, с которой уплачено ЕСВ, пересматривать данные о местах работы, получать информацию о присвоении специальной помощи из-за потери трудоспособности и рассчитать ориентировочный размер будущей пенсии с помощью "Пенсионного калькулятора".

Ранее РБК-Украина говорила, что украинцы могут в онлайн-режиме приобрести страховой стаж для получения пенсии в будущем.

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