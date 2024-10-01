Як дізнатися реальний пробіг уживаного автомобіля: поради автомобілістам

Пробіг – важлива характеристика вживаного авто, яка з великим ступенем достовірності визначає його стан. Тому зрозуміле прагнення покупця знайти екземпляр "з рук" з мінімальним кілометражем за кормою – і так само зрозуміле прагнення продавців надати клієнтові машину з тими жаданими мінімальними цифрами на одометрі... А як дізнатись справжній пробіг, якщо одометру довіряти не можна?

Перш за все закликаємо покупців ненових машин не вірити казкам недобросовісних перекупників і дивитись на автомобільний світ тверезими очима. Які мають побачити, що пробіг автомобіля завжди прив'язаний до віку. Для України середнє значення – порядку 15 тисяч км на рік. Якщо точніше, для великого міста ця цифра становить 25 тисяч км, а для провінції, де менші відстані, середній показник на рівні 10–12 тисяч км. Тож множте ці цифри на вік машини (роки) і отримуйте її орієнтовний сумарний пробіг.

А для більш точного визначення пробігу у нас є кілька інших підказок.

Як визначити, що пробіг змотано

Існує кілька надійних ознак, які видають справжній пробіг автомобіля. Щоправда, ці прикмети та цифри типові не для всіх марок і моделей, але для більшості поширених у нас. При тому довірятися краще не одному маркеру, а кільком виявленим прикметам у комплексі.

Робоче місце водія . Гумові накладки педалей, чохол важеля МКП, кермо, "популярні" кнопки на торпедо виказують ознаки зношування ближче до 80 – 100 тис. км. При тому майте на увазі, що наприклад, нові накладки педалей чи чохол важеля МКП – це теж погано: значить, їх нещодавно замінили, і швидше за все для того, щоб приховати від покупця важливу інформацію.

. Гумові накладки педалей, чохол важеля МКП, кермо, "популярні" кнопки на торпедо виказують ознаки зношування ближче до 80 – 100 тис. км. При тому майте на увазі, що наприклад, нові накладки педалей чи чохол важеля МКП – це теж погано: значить, їх нещодавно замінили, і швидше за все для того, щоб приховати від покупця важливу інформацію. Шини. Прийом, дієвий для відносно свіжих машин, але… На шинах завжди є зашифрований рік випуску, який можна порівняти з роком випуску машини. В пересічного водія рідний комплект шин проходить близько 50 – 70 тис. км, і коли за меншої цифри на одометрі на авто стоять нерідні літні колеса, це повинно викликати певні сумніви.

Прийом, дієвий для відносно свіжих машин, але… На шинах завжди є зашифрований рік випуску, який можна порівняти з роком випуску машини. В пересічного водія рідний комплект шин проходить близько 50 – 70 тис. км, і коли за меншої цифри на одометрі на авто стоять нерідні літні колеса, це повинно викликати певні сумніви. Гальмівні диски . Згідно всім відомої статистики, рідні диски гальм (говоримо про передні) переживають не більше трьох замін колодок – тобто в середньому 80 – 100 тисяч км. Зазвичай на 70 – 80 тисяч км по краю диска вже є виступаючий буртик заввишки 2,5 – 3,0 мм. Порівнюючи ці цифри з пробігом на панелі, робіть висновок про реальний пробіг машини. Але! Знос дисків залежить від стилю їзди водія, і цей параметр не можна брати як єдиний критерій оцінки.

. Згідно всім відомої статистики, рідні диски гальм (говоримо про передні) переживають не більше трьох замін колодок – тобто в середньому 80 – 100 тисяч км. Зазвичай на 70 – 80 тисяч км по краю диска вже є виступаючий буртик заввишки 2,5 – 3,0 мм. Порівнюючи ці цифри з пробігом на панелі, робіть висновок про реальний пробіг машини. Але! Знос дисків залежить від стилю їзди водія, і цей параметр не можна брати як єдиний критерій оцінки. Двигун. Автомобіль з пробігом до 100 тис. км вважається свіжим навіть у Європі, тож на його двигуні і прилеглих деталях кузова не має бути чорних відкладень бруду і сажі. Ознаки недавньої мийки мотора повинні насторожити – значить, агрегат був непристойно брудним, і чи не з причини великого пробігу? Молодий, пробігом до 80 тисяч км двигун на холостому ходу та прогазовках не повинен мати призвуки зношених приводів (підшипників, муфт, ланцюга ГРМ). А для більш точної діагностики методом порівняння попередньо послухайте, як працює дійсно молодий мотор аналогічної моделі.

Автомобіль з пробігом до 100 тис. км вважається свіжим навіть у Європі, тож на його двигуні і прилеглих деталях кузова не має бути чорних відкладень бруду і сажі. Ознаки недавньої мийки мотора повинні насторожити – значить, агрегат був непристойно брудним, і чи не з причини великого пробігу? Молодий, пробігом до 80 тисяч км двигун на холостому ходу та прогазовках не повинен мати призвуки зношених приводів (підшипників, муфт, ланцюга ГРМ). А для більш точної діагностики методом порівняння попередньо послухайте, як працює дійсно молодий мотор аналогічної моделі. Інтер'єр. Тут достатньо типових місць, які видають значний пробіг. В першу чергу, це потертості на кромках сидіння водія – тканинна оббивка "лисіє" та блищить вже на 100 тис. км, шкіряна ближче до 150 тис. км. На незахищених килимками зонах штатного килима перші потерті плями виникають на 50 – 70 тисяч км. Глобальна затертість тканинної оббивки, несвіжість, каламутність пластику якісних автомобілів стають помітними після 100 – 120 тисяч км.

Тут достатньо типових місць, які видають значний пробіг. В першу чергу, це потертості на кромках сидіння водія – тканинна оббивка "лисіє" та блищить вже на 100 тис. км, шкіряна ближче до 150 тис. км. На незахищених килимками зонах штатного килима перші потерті плями виникають на 50 – 70 тисяч км. Глобальна затертість тканинної оббивки, несвіжість, каламутність пластику якісних автомобілів стають помітними після 100 – 120 тисяч км. Електронна пам'ять (ЕБУ). Відмотати електронний одометр сьогодні коштує недорого, але електронний мозок багатьох моделей зберігає інформацію про пробіг не тільки в блоці одометра, а й глибше. Досвідчені експерти знаходять реальні дані про пробіг в модулі пам'яті, в лічильнику мотогодин двигуна та в інших закапелках електроніки. Підтвердити втручання чи невтручання у показання одометра можна буде під час комплексної діагностики уподобаного екземпляра на СТО.

Відмотати електронний одометр сьогодні коштує недорого, але електронний мозок багатьох моделей зберігає інформацію про пробіг не тільки в блоці одометра, а й глибше. Досвідчені експерти знаходять реальні дані про пробіг в модулі пам'яті, в лічильнику мотогодин двигуна та в інших закапелках електроніки. Підтвердити втручання чи невтручання у показання одометра можна буде під час комплексної діагностики уподобаного екземпляра на СТО. Дилерська СТО . Не дуже стару за віком машину можуть пам'ятати в офіційному дилерському центрі, де вона обслуговувалась, перебуваючи в руках першого власника. Інформація про пробіг часто зберігається в базі СТО, і навіть якщо це будуть дані двох-трьохлітньої давнини, вони теж можуть допомогти.

. Не дуже стару за віком машину можуть пам'ятати в офіційному дилерському центрі, де вона обслуговувалась, перебуваючи в руках першого власника. Інформація про пробіг часто зберігається в базі СТО, і навіть якщо це будуть дані двох-трьохлітньої давнини, вони теж можуть допомогти. Спеціальні сайти. В Європі і Америці є кілька порталів (AutoCheck, CarFax та інші), де можна перевірити дані конкретного автомобіля. Одне зауваження: насамперед це стосується машин, нещодавно ввезених в Україну, плюс може знадобитися колишній реєстраційний номер машини, її VIN-код, дані попереднього власника і дата першої реєстрації. А іноді допомагає геть простий спосіб: просто загуглити VIN-код автомобіля. Адже деякі зарубіжні сайти вимагають вказувати його при розміщенні оголошення про продаж – разом з пробігом. В такий спосіб можна знайти дані про пробіг цього екземпляра при його попередньому перепродажі.

Коротко

Досвідчені оператори українського вторинного авторинку знають, що у нас давно вже не можна довіряти показанням одометра. Адже він може бути змотаний і на 40 тисяч км, і на 400 тисяч. Відтак, вирішивши купувати машину з рук, вивчайте всі маркери і ознаки, які отримує при певному пробігу модель авто, яку ви підбираєте для себе. Плюс підкріплюйте зібрану безпосередньо на машині інформацію даними від пошукових інтернет-систем, дилерських та інших баз.