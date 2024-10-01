Как узнать реальный пробег подержанного автомобиля: советы автомобилистам

Пробег – важная характеристика б/у авто, которая с большой степенью достоверности определяет его состояние. Поэтому понятно стремление покупателя найти экземпляр "с рук" с минимальным километражем за кормой – и так же понятно стремление продавцов предоставить клиенту машину с теми желанными минимальными цифрами на одометре... А как узнать настоящий пробег, если одометру доверять нельзя?

Прежде всего, призываем покупателей неновых машин не верить сказкам недобросовестных перекупщиков и смотреть на автомобильный мир трезвыми глазами. Которые должны увидеть, что пробег автомобиля всегда привязан к возрасту. Для Украины среднее значение – порядка 15 тысяч км в год. Если точнее, для большого города эта цифра составляет 25 тысяч км, а для провинции, где меньше расстояния, средний показатель на уровне 10-12 тысяч км. Умножайте эти цифры на возраст машины (годы) и получайте ее ориентировочный суммарный пробег.

А для более точного определения пробега у нас есть несколько других подсказок.

Как определить, что пробег смотан

Существует несколько надежных признаков, выдающих настоящий пробег автомобиля. Правда, эти приметы и цифры типичны не всем маркам и моделям, но большинству распространенных у нас. При этом доверяться лучше не одному маркеру, а нескольким выявленным приметам в комплексе.

Рабочее место водителя . Резиновые накладки педалей, чехол рычага МКП, руль, "популярные" кнопки на торпедо показывают признаки износа ближе к 80 – 100 тыс. км. При этом имейте в виду, что, например, новые накладки педалей или чехол рычага МКП – это тоже плохо: значит, их недавно заменили, и, скорее всего, для того, чтобы скрыть от покупателя важную информацию.

. Резиновые накладки педалей, чехол рычага МКП, руль, "популярные" кнопки на торпедо показывают признаки износа ближе к 80 – 100 тыс. км. При этом имейте в виду, что, например, новые накладки педалей или чехол рычага МКП – это тоже плохо: значит, их недавно заменили, и, скорее всего, для того, чтобы скрыть от покупателя важную информацию. Шины. Прием, действенный для относительно свежих машин, но… На шинах всегда есть зашифрованный год выпуска, сравнимый с годом выпуска машины. У рядового водителя родной комплект шин проходит около 50 – 70 тыс. км, и когда при меньшей цифре на одометре на авто стоят неродные летние колеса, это должно вызывать определенные сомнения.

Прием, действенный для относительно свежих машин, но… На шинах всегда есть зашифрованный год выпуска, сравнимый с годом выпуска машины. У рядового водителя родной комплект шин проходит около 50 – 70 тыс. км, и когда при меньшей цифре на одометре на авто стоят неродные летние колеса, это должно вызывать определенные сомнения. Тормозные диски . Согласно всем известной статистике, родные диски тормозов (говорим о передних) переживают не более трех замен колодок – то есть в среднем 80 – 100 тысяч км. Обычно на 70 – 80 тысяч км по краю диска уже есть выступающий буртик высотой 2,5 – 3,0 мм. Сравнивая эти цифры с пробегом на панели, делайте вывод о реальном пробеге машины. Но! Износ дисков зависит от стиля водительской езды, и этот параметр нельзя брать как единственный критерий оценки.

. Согласно всем известной статистике, родные диски тормозов (говорим о передних) переживают не более трех замен колодок – то есть в среднем 80 – 100 тысяч км. Обычно на 70 – 80 тысяч км по краю диска уже есть выступающий буртик высотой 2,5 – 3,0 мм. Сравнивая эти цифры с пробегом на панели, делайте вывод о реальном пробеге машины. Но! Износ дисков зависит от стиля водительской езды, и этот параметр нельзя брать как единственный критерий оценки. Двигатель. Автомобиль с пробегом до 100 тыс. км считается свежим даже в Европе, поэтому на его двигателе и близлежащих деталях кузова не должно быть черных отложений грязи и сажи. Признаки недавней мойки мотора должны насторожить – значит, агрегат был неприлично грязным, и не по причине ли большого пробега? Молодой пробегом до 80 тысяч км двигатель на холостом ходу и прогазовках не должен иметь призвуки изношенных приводов (подшипников, муфт, цепи ГРМ). А для более точной диагностики методом сравнения предварительно послушайте, как работает действительно молодой мотор аналогичной модели.

Автомобиль с пробегом до 100 тыс. км считается свежим даже в Европе, поэтому на его двигателе и близлежащих деталях кузова не должно быть черных отложений грязи и сажи. Признаки недавней мойки мотора должны насторожить – значит, агрегат был неприлично грязным, и не по причине ли большого пробега? Молодой пробегом до 80 тысяч км двигатель на холостом ходу и прогазовках не должен иметь призвуки изношенных приводов (подшипников, муфт, цепи ГРМ). А для более точной диагностики методом сравнения предварительно послушайте, как работает действительно молодой мотор аналогичной модели. Интерьер. Здесь достаточно типичных мест, выдающих значительный пробег. В первую очередь, это потертости на кромках водительского сидения – тканевая обивка "лысеет" и блестит уже на 100 тыс. км, кожаная ближе к 150 тыс. км. На незащищенных ковриками зонах штатного ковра первые потертые пятна возникают на 50 – 70 тысяч км. Глобальная затертость тканевой обивки, несвежие, мутность пластика качественных автомобилей становятся заметными после 100 – 120 тысяч км.

Здесь достаточно типичных мест, выдающих значительный пробег. В первую очередь, это потертости на кромках водительского сидения – тканевая обивка "лысеет" и блестит уже на 100 тыс. км, кожаная ближе к 150 тыс. км. На незащищенных ковриками зонах штатного ковра первые потертые пятна возникают на 50 – 70 тысяч км. Глобальная затертость тканевой обивки, несвежие, мутность пластика качественных автомобилей становятся заметными после 100 – 120 тысяч км. Электронная память (ЭБУ). Отмотать электронный одометр сегодня стоит недорого, но электронный мозг многих моделей хранит информацию о пробеге не только в блоке одометра, но и глубже. Опытные эксперты находят реальные данные о пробеге в модуле памяти, в счетчике моточасов двигателя и в других закоулках электроники. Подтвердить вмешательство или невмешательство в показание одометра можно будет при комплексной диагностике понравившегося экземпляра на СТО.

Отмотать электронный одометр сегодня стоит недорого, но электронный мозг многих моделей хранит информацию о пробеге не только в блоке одометра, но и глубже. Опытные эксперты находят реальные данные о пробеге в модуле памяти, в счетчике моточасов двигателя и в других закоулках электроники. Подтвердить вмешательство или невмешательство в показание одометра можно будет при комплексной диагностике понравившегося экземпляра на СТО. Дилерская СТО . Не очень старую по возрасту машину могут помнить в официальном дилерском центре, где она обслуживалась, находясь в руках первого владельца. Информация о пробеге часто хранится в базе СТО, и даже если это будут данные двух-трехлетней давности, они тоже могут помочь.

. Не очень старую по возрасту машину могут помнить в официальном дилерском центре, где она обслуживалась, находясь в руках первого владельца. Информация о пробеге часто хранится в базе СТО, и даже если это будут данные двух-трехлетней давности, они тоже могут помочь. Специальные сайты . В Европе и Америке существует несколько порталов (AutoCheck, CarFax и другие), где можно проверить данные конкретного автомобиля. Одно замечание: в первую очередь, это касается машин, недавно ввезенных в Украину, плюс может потребоваться бывший регистрационный номер машины, ее VIN-код, данные предыдущего владельца и дата первой регистрации. А иногда помогает простой способ: просто загуглить VIN-код автомобиля. Ведь некоторые зарубежные сайты требуют указывать его при размещении объявления о продаже вместе с пробегом. Таким образом, можно найти данные о пробеге этого экземпляра при его предварительной перепродаже.

Кратко

Опытные операторы украинского вторичного авторынка знают, что у нас давно нельзя доверять показаниям одометра. Он ведь может быть смотан и на 40 тысяч км, и на 400 тысяч. Итак, решив покупать машину с рук, изучайте все маркеры и признаки, которые получает при определенном пробеге модель авто, которую вы подбираете для себя. Плюс подкрепляйте собранную непосредственно на машине информацию сведениями от поисковых интернет-систем, дилерских и других баз.