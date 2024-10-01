Как узнать реальный пробег подержанного автомобиля: советы автомобилистам
Пробег – важная характеристика б/у авто, которая с большой степенью достоверности определяет его состояние. Поэтому понятно стремление покупателя найти экземпляр "с рук" с минимальным километражем за кормой – и так же понятно стремление продавцов предоставить клиенту машину с теми желанными минимальными цифрами на одометре... А как узнать настоящий пробег, если одометру доверять нельзя?
О том, как обнаружить смотанный пробег подержанного авто, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи использовались материалы Autobild и Autocentre.
Прежде всего, призываем покупателей неновых машин не верить сказкам недобросовестных перекупщиков и смотреть на автомобильный мир трезвыми глазами. Которые должны увидеть, что пробег автомобиля всегда привязан к возрасту. Для Украины среднее значение – порядка 15 тысяч км в год. Если точнее, для большого города эта цифра составляет 25 тысяч км, а для провинции, где меньше расстояния, средний показатель на уровне 10-12 тысяч км. Умножайте эти цифры на возраст машины (годы) и получайте ее ориентировочный суммарный пробег.
А для более точного определения пробега у нас есть несколько других подсказок.
Как определить, что пробег смотан
Существует несколько надежных признаков, выдающих настоящий пробег автомобиля. Правда, эти приметы и цифры типичны не всем маркам и моделям, но большинству распространенных у нас. При этом доверяться лучше не одному маркеру, а нескольким выявленным приметам в комплексе.
- Рабочее место водителя . Резиновые накладки педалей, чехол рычага МКП, руль, "популярные" кнопки на торпедо показывают признаки износа ближе к 80 – 100 тыс. км. При этом имейте в виду, что, например, новые накладки педалей или чехол рычага МКП – это тоже плохо: значит, их недавно заменили, и, скорее всего, для того, чтобы скрыть от покупателя важную информацию.
- Шины. Прием, действенный для относительно свежих машин, но… На шинах всегда есть зашифрованный год выпуска, сравнимый с годом выпуска машины. У рядового водителя родной комплект шин проходит около 50 – 70 тыс. км, и когда при меньшей цифре на одометре на авто стоят неродные летние колеса, это должно вызывать определенные сомнения.
- Тормозные диски . Согласно всем известной статистике, родные диски тормозов (говорим о передних) переживают не более трех замен колодок – то есть в среднем 80 – 100 тысяч км. Обычно на 70 – 80 тысяч км по краю диска уже есть выступающий буртик высотой 2,5 – 3,0 мм. Сравнивая эти цифры с пробегом на панели, делайте вывод о реальном пробеге машины. Но! Износ дисков зависит от стиля водительской езды, и этот параметр нельзя брать как единственный критерий оценки.
- Двигатель. Автомобиль с пробегом до 100 тыс. км считается свежим даже в Европе, поэтому на его двигателе и близлежащих деталях кузова не должно быть черных отложений грязи и сажи. Признаки недавней мойки мотора должны насторожить – значит, агрегат был неприлично грязным, и не по причине ли большого пробега? Молодой пробегом до 80 тысяч км двигатель на холостом ходу и прогазовках не должен иметь призвуки изношенных приводов (подшипников, муфт, цепи ГРМ). А для более точной диагностики методом сравнения предварительно послушайте, как работает действительно молодой мотор аналогичной модели.
- Интерьер. Здесь достаточно типичных мест, выдающих значительный пробег. В первую очередь, это потертости на кромках водительского сидения – тканевая обивка "лысеет" и блестит уже на 100 тыс. км, кожаная ближе к 150 тыс. км. На незащищенных ковриками зонах штатного ковра первые потертые пятна возникают на 50 – 70 тысяч км. Глобальная затертость тканевой обивки, несвежие, мутность пластика качественных автомобилей становятся заметными после 100 – 120 тысяч км.
- Электронная память (ЭБУ). Отмотать электронный одометр сегодня стоит недорого, но электронный мозг многих моделей хранит информацию о пробеге не только в блоке одометра, но и глубже. Опытные эксперты находят реальные данные о пробеге в модуле памяти, в счетчике моточасов двигателя и в других закоулках электроники. Подтвердить вмешательство или невмешательство в показание одометра можно будет при комплексной диагностике понравившегося экземпляра на СТО.
- Дилерская СТО . Не очень старую по возрасту машину могут помнить в официальном дилерском центре, где она обслуживалась, находясь в руках первого владельца. Информация о пробеге часто хранится в базе СТО, и даже если это будут данные двух-трехлетней давности, они тоже могут помочь.
- Специальные сайты . В Европе и Америке существует несколько порталов (AutoCheck, CarFax и другие), где можно проверить данные конкретного автомобиля. Одно замечание: в первую очередь, это касается машин, недавно ввезенных в Украину, плюс может потребоваться бывший регистрационный номер машины, ее VIN-код, данные предыдущего владельца и дата первой регистрации. А иногда помогает простой способ: просто загуглить VIN-код автомобиля. Ведь некоторые зарубежные сайты требуют указывать его при размещении объявления о продаже вместе с пробегом. Таким образом, можно найти данные о пробеге этого экземпляра при его предварительной перепродаже.
Кратко
Опытные операторы украинского вторичного авторынка знают, что у нас давно нельзя доверять показаниям одометра. Он ведь может быть смотан и на 40 тысяч км, и на 400 тысяч. Итак, решив покупать машину с рук, изучайте все маркеры и признаки, которые получает при определенном пробеге модель авто, которую вы подбираете для себя. Плюс подкрепляйте собранную непосредственно на машине информацию сведениями от поисковых интернет-систем, дилерских и других баз.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, какие колесные диски для авто лучше – литые или штампованные.