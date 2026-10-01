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Як дізнатись графік відключення світла у Києві: список ресурсів

10:14 01.10.2026 Чт
1 хв
aimg Ірина Гамерська
Фото: як дізнатися графік відключення світла (колаж РБК-Україна)

У Києві після вчорашніх ударів повернулись до графіків відключення світла. Дізнатися про можливі обмеження можна на кількох ресурсах.

Що відбувається зі світлом в Києві та як дізнатися свій графік відключень - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Відключення світла повернулися?

Вчора вночі ворог вперше у цьому сезоні атакував об'єкти енергетики у Києві та області балістикою. Вдень же ворожі реактивні дрони продовжили терор. Вналідок чого 30 вересня у Києві ввели спочатку екстрені відключення, а потім столиця перейшла до графіків.

За повідомленням "Укренерго", сьогодні, 1 жовтня, в окремих регіонах України будуть вводитись обмеження. З 08:00 до 21:00 вводитимуть графіки для промисловості та бізнесу, а у відрізки 08:00-11:00 та 16:00-21:00 - для всіх.

Повідомлення у соцмережах "Укренерго"

Як дізнатися графік відключення світла у Києві

Як повідомляли у ДТЕК, графіки можно переглянути у чат-боті, на сайті або в додатку "Київ Цифровий".

Також графік можна перевірити на сайті YASNO або у застосунку YASNO Mobile.

Повідомлення у "Київ Цифровий"
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