Как узнать график отключения света в Киеве: список ресурсов

Отключения света вернулись?

Вчера ночь враг впервые в этом сезоне атаковал объекты энергетики в Киеве и области баллистикой. Днем же вражеские реактивные дроны продолжили террор. В результате чего 30 сентября в Киеве ввели сначала экстренные отключения, а затем столица перешла к графикам.

По сообщению Укрэнерго, сегодня, 1 октября, в отдельных регионах Украины будут вводиться ограничения. С 08:00 до 21:00 будут вводить графики для промышленности и бизнеса, а в отрезки 08:00-11:00 и 16:00-21:00 - для всех.

Сообщения в соцсетях "Укрэнерго"

Как узнать график отключения света в Киеве

Как сообщали в ДТЭК, графики можно посмотреть в чат-боте, на сайте или в приложении "Киев Цифровой".



Также график можно проверить на сайте YASNO или в приложении YASNO Mobile.