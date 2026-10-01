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Как узнать график отключения света в Киеве: список ресурсов

10:14 01.10.2026 Чт
1 мин
aimg Ирина Гамерская
Как узнать график отключения света в Киеве: список ресурсов Фото: как узнать график отключения света (коллаж РБК-Украина)
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В Киеве после вчерашних ударов вернулись к графику отключения света. Узнать возможные ограничения можно на нескольких ресурсах.

Что происходит со светом в Киеве и как узнать свой график отключений - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Отключения света вернулись?

Вчера ночь враг впервые в этом сезоне атаковал объекты энергетики в Киеве и области баллистикой. Днем же вражеские реактивные дроны продолжили террор. В результате чего 30 сентября в Киеве ввели сначала экстренные отключения, а затем столица перешла к графикам.

По сообщению Укрэнерго, сегодня, 1 октября, в отдельных регионах Украины будут вводиться ограничения. С 08:00 до 21:00 будут вводить графики для промышленности и бизнеса, а в отрезки 08:00-11:00 и 16:00-21:00 - для всех.

Как узнать график отключения света в Киеве: список ресурсов
Сообщения в соцсетях "Укрэнерго"

Как узнать график отключения света в Киеве

Как сообщали в ДТЭК, графики можно посмотреть в чат-боте, на сайте или в приложении "Киев Цифровой".

Также график можно проверить на сайте YASNO или в приложении YASNO Mobile.

Как узнать график отключения света в Киеве: список ресурсов
Сообщение в "Киев Цифровой"

Читайте также: Реактивные "шахеды" и удары по энергетике. Как Россия меняет атаки на Киев

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