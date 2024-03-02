Як у "Дії" подивитися рішення суду: покрокова інструкція

Судове рішення - це документ, у якому відображається результат судової справи.

Як отримати електронне судове рішення:

Спочатку потрібно зайти у застосунок "Дія";

обрати розділ "Послуги";

вибрати "Судові справи";

переглянути судове рішення і за потреби завантажити собі на смартфон.

Також зараз у "Дії" можна отримати судові сповіщення та повідомлення про штрафи.

Раніше віце-прем'єр з цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що скоро у "Дії" з'явиться електронний виконавчий документ - це рішення суду, яке треба виконати примусово.

РБК-Україна повідомляло, що у "Дії" створюють новий сервіс для бізнесу. Проєкт отримав назву "е-Підприємець", але поки ним скористатися зможуть не всі.

Раніше Михайло Федоров заявляв, що у "Дії" не буде сервісів, пов'язаних з мобілізацією.