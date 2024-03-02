Как в "Дії" посмотреть решение суда: пошаговая инструкция

Украинцы могут пользоваться электронным судебным решением в "Дії". Электронный документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
Судебное решение - это документ, в котором отражается результат судебного дела.
Как получить электронное судебное решение:
Также сейчас в "Дії" можно получить судебные уведомления и уведомления о штрафах.
Ранее вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал, что скоро в "Дії" появится электронный исполнительный документ - это решение суда, которое нужно выполнить принудительно.
РБК-Украина сообщало, что в "Дії" создают новый сервис для бизнеса. Проект получил название "е-Підприємець", но пока им воспользоваться смогут не все.
Ранее Михаил Федоров заявлял, что в "Дії" не будет сервисов, связанных с мобилизацией.
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