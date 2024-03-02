RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как в "Дії" посмотреть решение суда: пошаговая инструкция

Фото: в "Дії" можно посмотреть решение суда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы могут пользоваться электронным судебным решением в "Дії". Электронный документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Судебное решение - это документ, в котором отражается результат судебного дела.

Как получить электронное судебное решение:

  • Сначала нужно зайти в приложение "Дія";
  • выбрать раздел "Услуги";
  • выбрать "Судебные дела";
  • просмотреть судебное решение и при необходимости скачать себе на смартфон.

Также сейчас в "Дії" можно получить судебные уведомления и уведомления о штрафах.

Ранее вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал, что скоро в "Дії" появится электронный исполнительный документ - это решение суда, которое нужно выполнить принудительно.

РБК-Украина сообщало, что в "Дії" создают новый сервис для бизнеса. Проект получил название "е-Підприємець", но пока им воспользоваться смогут не все.

Ранее Михаил Федоров заявлял, что в "Дії" не будет сервисов, связанных с мобилизацией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СудДия