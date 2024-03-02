Как в "Дії" посмотреть решение суда: пошаговая инструкция

Судебное решение - это документ, в котором отражается результат судебного дела.

Как получить электронное судебное решение:

Сначала нужно зайти в приложение "Дія";

выбрать раздел "Услуги";

выбрать "Судебные дела";

просмотреть судебное решение и при необходимости скачать себе на смартфон.

Также сейчас в "Дії" можно получить судебные уведомления и уведомления о штрафах.

Ранее вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал, что скоро в "Дії" появится электронный исполнительный документ - это решение суда, которое нужно выполнить принудительно.

РБК-Украина сообщало, что в "Дії" создают новый сервис для бизнеса. Проект получил название "е-Підприємець", но пока им воспользоваться смогут не все.

Ранее Михаил Федоров заявлял, что в "Дії" не будет сервисов, связанных с мобилизацией.