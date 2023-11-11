ua en ru
Сб, 11 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У "Дії" створюють новий сервіс для бізнесу: хто зможе скористатися

Україна, Субота 11 листопада 2023 09:18
UA EN RU
У "Дії" створюють новий сервіс для бізнесу: хто зможе скористатися Фото: у "Дії" створюють новий сервіс для бізнесу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Для українських підприємців створюють окремий сервіс на порталі "Дія". Поки ним скористатися зможуть не всі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram.

Нещодавно уряд підтримав створення проєкту е-Підприємець, який обʼєднає 12 послуг для бізнесу в одну онлайн-форму. Завдяки проєкту можна буде не лише відкрити бізнес, а й отримати інші необхідні для масштабування сервіси.

"Наприклад, ви щойно відкрили кавʼярню. Отримуйте необхідні дозволи й подавайте декларацію на порталі Дія. Жодних ксерокопій, паперів та марнування часу на поїздки в держоргани", - пояснює Федоров.

Спочатку е-Підприємець запустять для кількох видів діяльності, зокрема:

  • салонів краси;
  • кафе;
  • точок продажу.

Послугою зможуть скористатися не лише новостворені ФОПи, а й дійсні бізнеси, щоб відкрити новий кіоск чи студію манікюру. Федоров наголосив, що головна мета проєкту - мінімізація корупції.

Штрафи для ФОП

Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні повернулися штрафи для бізнесу. Йдеться про торгівлю без касових апаратів.

Крім того, Верховна рада частково повернула податкові перевірки з 1 грудня. Проте мораторій на перевірки для ФОПів першої та другої групи продовжили до кінця наступного року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Михайло Федоров ФОП бизнес Дия
NEWS
Два Різдва? Чи зможе Україна швидко перейти на нові дати й звідки взялося 7 січня
Два Різдва? Чи зможе Україна швидко перейти на нові дати й звідки взялося 7 січня
DAILY
"До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом