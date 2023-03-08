UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як дії Бюро економічної безпеки заподіюють шкоду Україні: думка експерта

Фото: дії Бюро економічної безпеки заподіюють шкоду Україні, вважає експерт Борис Кушнірук (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Бюро економічної безпеки України не виконує своє прямої функції, а займається лише блокуванням роботи підприємств найбільших українських інвесторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на економіста Бориса Кушнірука в колонці для Liga.net.

Зокрема, експерт нагадав про гучні справи БЕБ з початку їхньої діяльності у 2021 році: перевірки та звинувачення на адресу "Метінвест", а також блокування роботи "АрселорМіттал Кривий Ріг" та Ferrexpo через питання визначення бази сплати рентних платежів при реалізації залізної руди і залізорудного концентрату.

Кушнірук переконаний, що практика блокування рахунків великих виробничих компаній, як-от Ferrexpo, до винесення остаточного рішення суду, чинить державі та її інвестиційній привабливості лише шкоду. Адже це компанія з мільярдними податковими платежами до бюджетів усіх рівнів.

"Можна сказати, що своїми недолугими діями керівництво БЕБ дечого таки досягло. ArcelorMittal вирішив у тому ж таки 2021 році додатково інвестувати один млрд доларів у своє підприємство у Казахстані, а не в Україні. Це питання саме того, в якій мірі інвестиційно привабливо вкладати у бізнес-діяльність в Україні. І чи буде, наприклад, Ferrexpo, яка вже інвестувала в Україну понад $3 млрд, продовжувати інвестувати в Україну?" - зазначає експерт.

Місією БЕБ, за словами Кушнірука, має бути не заробляння коштів на потреби держави, а в першу чергу вивчення на аналітичному рівні схем, які дозволяють скоювати правопорушення у фінансовій сфері. Далі бюро повинно оприлюднити інформацію й надати рекомендації уряду та парламенту щодо змін у нормативну базу, щоб формувалось середовище, де немає порушень закону і фінансових втрат держави.

"Коли очільник БЕБ в інтерв'ю НВ каже про фінансові показники та кількість заблокованих рахунків, у тому числі бюджетоутворювальних підприємств, і саме на цьому акцентує увагу як позитивних результатів її діяльності, то вже це напряму вказує, що він не розуміє, чим, насправді, у першу чергу, має опікуватись очолювана ним інституція", - підкреслив економіст.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики визнав роботу керівництва Бюро економічної безпеки незадовільною. Рекомендовано перезавантажити БЕП вже до 1 квітня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бюро економічної безпеки