Як дії Бюро економічної безпеки заподіюють шкоду Україні: думка експерта

Зокрема, експерт нагадав про гучні справи БЕБ з початку їхньої діяльності у 2021 році: перевірки та звинувачення на адресу "Метінвест", а також блокування роботи "АрселорМіттал Кривий Ріг" та Ferrexpo через питання визначення бази сплати рентних платежів при реалізації залізної руди і залізорудного концентрату.

Кушнірук переконаний, що практика блокування рахунків великих виробничих компаній, як-от Ferrexpo, до винесення остаточного рішення суду, чинить державі та її інвестиційній привабливості лише шкоду. Адже це компанія з мільярдними податковими платежами до бюджетів усіх рівнів.

"Можна сказати, що своїми недолугими діями керівництво БЕБ дечого таки досягло. ArcelorMittal вирішив у тому ж таки 2021 році додатково інвестувати один млрд доларів у своє підприємство у Казахстані, а не в Україні. Це питання саме того, в якій мірі інвестиційно привабливо вкладати у бізнес-діяльність в Україні. І чи буде, наприклад, Ferrexpo, яка вже інвестувала в Україну понад $3 млрд, продовжувати інвестувати в Україну?" - зазначає експерт.

Місією БЕБ, за словами Кушнірука, має бути не заробляння коштів на потреби держави, а в першу чергу вивчення на аналітичному рівні схем, які дозволяють скоювати правопорушення у фінансовій сфері. Далі бюро повинно оприлюднити інформацію й надати рекомендації уряду та парламенту щодо змін у нормативну базу, щоб формувалось середовище, де немає порушень закону і фінансових втрат держави.

"Коли очільник БЕБ в інтерв'ю НВ каже про фінансові показники та кількість заблокованих рахунків, у тому числі бюджетоутворювальних підприємств, і саме на цьому акцентує увагу як позитивних результатів її діяльності, то вже це напряму вказує, що він не розуміє, чим, насправді, у першу чергу, має опікуватись очолювана ним інституція", - підкреслив економіст.