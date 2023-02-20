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Комітет Ради визнав роботу БЕП незадовільною: які мають бути наслідки

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Україна, Понеділок 20 лютого 2023 13:59
Комітет Ради визнав роботу БЕП незадовільною: які мають бути наслідки Фото: парламент рекомендував перезавантажити Бюро економічної безпеки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики визнав роботу керівництва Бюро економічної безпеки незадовільною. Рекомендовано перезавантажити БЕП вже до 1 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата України Ярослава Железняка в Telegram.

За його інформацією, своїм рішенням комітет рекомендувати Кабінету міністрів України:

  • витребувати звіт директора БЕБ за 2021 рік
  • вжити відповідні кадрові заходи з метою перезавантаження роботи БЕБ.

Також ухвалено рішення доручити уряду підготувати пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства України:

  • перезавантаження керівництва БЕБ шляхом проведення нового конкурсу на зайняття посад вищого керівництва БЕБ за участі в конкурсній комісії міжнародних експертів (за прикладом кращих практик САП, НАБУ, НАЗК);
  • повну переатестацію всіх співробітників, за виключенням адміністративного персоналу, у центральному апараті і територіальних управліннях БЕБ
  • чіткий порядок проведення конкурсних відборів, атестації, проведення незалежної оцінки (аудиту) та діяльності Ради громадського контролю при БЕБ.

Термін виконання рекомендацій - до 1 квітня 2023 року.

Як зазначається в документі, у Бюро економічної безпеки України за весь 2022 рік обліковувалося 664 кримінальних проваджень. З них лише у 56 - було повідомлено особам про підозру і лише 15 - направлено до суду, з яких 12 - із обвинувальним актом і 3 - із клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності.

У підсумку обговорення народними депутатами зазначено, що наведена статистика виглядає вкрай низьким результатом роботи Бюро економічної безпеки України, як для справжньої боротьби із порушниками законодавства.

"Низький показник питомої ваги проваджень, у межах яких направлено обвинувальні акти до суду, може свідчити про неналежну якість та оперативність досудового розслідування, і як наслідок до затягування розслідування і подальшої відсутності процесуальної перспективи", - йдеться в рішенні комітету.

Нагадаємо, у державному бюджеті України на 2023 рік на Бюро економічної безпеки передбачено 503 млн гривень.

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