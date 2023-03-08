RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как действия Бюро экономической безопасности причиняют ущерб Украине: мнение эксперта

Фото: действия Бюро экономической безопасности наносят ущерб Украине, считает эксперт Борис Кушнирук (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Бюро экономической безопасности Украины не выполняет свою прямую функцию, а занимается лишь блокированием работы предприятий крупнейших украинских инвесторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экономиста Бориса Кушнирука в колонке для Liga.net.

В частности, эксперт напомнил о громких делах БЭБ с начала их деятельности в 2021 году: проверке и обвинении в адрес "Метинвест", а также блокировании работы "АрселорМиттал Кривой Рог" и Ferrexpo из-за вопроса определения базы уплаты рентных платежей при реализации железной руды и железорудного концентрата .

Кушнирук убежден, что практика блокирования счетов крупных производственных компаний, таких как Ferrexpo, до вынесения окончательного решения суда, причиняет государству и его инвестиционной привлекательности только вред. Ведь это компания с миллиардными налоговыми платежами в бюджеты всех уровней.

"Можно сказать, что своими непутевыми действиями руководство БЭБ кое-что достигло. ArcelorMittal решил в том же 2021 году дополнительно инвестировать один млрд долларов в свое предприятие в Казахстане, а не в Украине. Это вопрос именно того, в какой степени инвестиционно привлекательно вкладывать в бизнес-деятельность в Украине.И будет ли, например, Ferrexpo, которая уже инвестировала в Украину более $3 млрд, продолжать инвестировать в Украину?" – отмечает эксперт.

Миссией БЭБ, по словам Кушнирука, должно быть не зарабатывание средств на нужды государства, а в первую очередь изучение на аналитическом уровне схем, позволяющих совершать правонарушения в финансовой сфере. Далее бюро должно обнародовать информацию и предоставить рекомендации правительству и парламенту об изменениях в нормативную базу, чтобы формировалась среда, где нет нарушений закона и финансовых потерь государства.

"Когда руководитель БЭБ в интервью НВ говорит о финансовых показателях и количестве заблокированных счетов, в том числе бюджетообразующих предприятий, и именно на этом акцентирует внимание как положительных результатов ее деятельности, то уже это напрямую указывает, что он не понимает, чем на самом деле, в первую очередь, должен заниматься возглавляемый им институт", - подчеркнул экономист.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики признал работу руководства Бюро экономической безопасности неудовлетворительной. Рекомендуется перезагрузить БЭП уже к 1 апреля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бюро экономической безопасности