Як діяти у разі укусу тварини: в МОЗ описали "маршрут пацієнта"

Сказ є вірусною смертельною інфекцією. Аби запобігти її розвитку, постраждалий потребує своєчасної вакцинації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України.
Отримати безоплатну меддопомогу у разі укусу може кожен. Для цього необхідно звернутись до медзакладу, який надає антирабічну допомогу. Зокрема адресу можна дізнатись за номером 0 800 60 20 19.
Після укусу чи контакту зі слиною тварини необхідно негайно обробити місце "контакту":
Після цього негайно зверніться за допомогою до лікаря-травматолога чи лікаря-хірурга, який надасть антирабічну допомогу.
У Центрі антирабічної допомоги спеціаліст, який проводитиме огляд пацієнта, обов’язково має з’ясувати таке:
"Лікар оцінить ситуацію, об’єм антирабічної допомоги – призначити лише курс вакцинації проти сказу чи, за необхідності, поєднати вакцинацію з введенням антирабічного імуноглобуліну. Навіть потрапляння слини тварини на пошкоджені шкірні покриви може бути показанням до початку лікування. Антирабічні щеплення запобігають виникненню захворювання сказом у 96–99 % випадків", - пояснює МОЗ.
Якщо укус був нанесений в області обличчя, шиї, голови, верхніх кінцівок, або ж є множинні укуси чи контакт зі слиною - крім вакцини вам може бути введений антирабічний імуноглобулін.
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