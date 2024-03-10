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Как действовать в случае укуса животного: в Минздраве описали "маршрут пациента"

Фото: как действовать в случае укуса животного (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Бешенство является вирусной смертельной инфекцией. Чтобы предотвратить ее развитие, пострадавший нуждается в своевременной вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения (МОЗ) Украины.

Получить бесплатную медпомощь в случае укуса может каждый. Для этого необходимо обратиться в медучреждение, которое оказывает антирабическую помощь. В частности адрес можно узнать по телефону 0 800 60 20 19.

После укуса или контакта со слюной животного необходимо немедленно обработать место "контакта": 

  • тщательно (не менее 10 минут) промывайте место поражения водой с мылом;
  • после промывания и обработки раны наложите стерильную повязку.

После этого немедленно обратитесь за помощью к врачу-травматологу или врачу-хирургу, который окажет антирабическую помощь. 

В Центре антирабической помощи специалист, который будет проводить осмотр пациента, обязательно должен выяснить следующее:

  • в чем заключался контакт с животным;
  • какое животное и при каких обстоятельствах нанесло укусы;
  • в какой местности произошло событие;
  • имело ли животное признаки недомогания;
  • животное набросилось на человека само, или это была спровоцированная атака;
  • есть ли возможность наблюдать за животным, если это домашнее животное;
  • должен осмотреть место укуса - самые опасные "рваные глубокие раны".

"Врач оценит ситуацию, объем антирабической помощи - назначить только курс вакцинации против бешенства или, при необходимости, совместить вакцинацию с введением антирабического иммуноглобулина. Даже попадание слюны животного на поврежденные кожные покровы может быть показанием к началу лечения. Антирабические прививки предотвращают возникновение заболевания бешенством в 96-99% случаев", - объясняет Минздрав. 

Если укус был нанесен в области лица, шеи, головы, верхних конечностей, или же есть множественные укусы или контакт со слюной - кроме вакцины вам может быть введен антирабический иммуноглобулин.

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Министерство здравоохранения Украины