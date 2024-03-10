Как действовать в случае укуса животного: в Минздраве описали "маршрут пациента"

Получить бесплатную медпомощь в случае укуса может каждый. Для этого необходимо обратиться в медучреждение, которое оказывает антирабическую помощь. В частности адрес можно узнать по телефону 0 800 60 20 19.

После укуса или контакта со слюной животного необходимо немедленно обработать место "контакта":

тщательно (не менее 10 минут) промывайте место поражения водой с мылом;

после промывания и обработки раны наложите стерильную повязку.

После этого немедленно обратитесь за помощью к врачу-травматологу или врачу-хирургу, который окажет антирабическую помощь.

В Центре антирабической помощи специалист, который будет проводить осмотр пациента, обязательно должен выяснить следующее:

в чем заключался контакт с животным;

какое животное и при каких обстоятельствах нанесло укусы;

в какой местности произошло событие;

имело ли животное признаки недомогания;

животное набросилось на человека само, или это была спровоцированная атака;

есть ли возможность наблюдать за животным, если это домашнее животное;

должен осмотреть место укуса - самые опасные "рваные глубокие раны".

"Врач оценит ситуацию, объем антирабической помощи - назначить только курс вакцинации против бешенства или, при необходимости, совместить вакцинацию с введением антирабического иммуноглобулина. Даже попадание слюны животного на поврежденные кожные покровы может быть показанием к началу лечения. Антирабические прививки предотвращают возникновение заболевания бешенством в 96-99% случаев", - объясняет Минздрав.

Если укус был нанесен в области лица, шеи, головы, верхних конечностей, или же есть множественные укусы или контакт со слюной - кроме вакцины вам может быть введен антирабический иммуноглобулин.