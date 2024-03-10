Як діяти у разі укусу тварини: в МОЗ описали "маршрут пацієнта"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України.

Отримати безоплатну меддопомогу у разі укусу може кожен. Для цього необхідно звернутись до медзакладу, який надає антирабічну допомогу. Зокрема адресу можна дізнатись за номером 0 800 60 20 19.

Після укусу чи контакту зі слиною тварини необхідно негайно обробити місце "контакту":

ретельно (щонайменше 10 хвилин) промивайте місце ураження водою з милом;

після промивання та обробки рани накладіть стерильну пов’язку.

Після цього негайно зверніться за допомогою до лікаря-травматолога чи лікаря-хірурга, який надасть антирабічну допомогу.

У Центрі антирабічної допомоги спеціаліст, який проводитиме огляд пацієнта, обов’язково має з’ясувати таке:

в чому полягав контакт з твариною;

яка тварина та за яких обставин нанесла укуси;

в якій місцевості відбулася подія;

чи тварина мала ознаки нездужання;

чи тварина накинулась на людину сама, чи це була спровокована атака;

чи є можливість спостерігати за твариною, якщо це домашня тварина;

має оглянути місце укусу - найнебезпечніші "рвані глибокі рани".

"Лікар оцінить ситуацію, об’єм антирабічної допомоги – призначити лише курс вакцинації проти сказу чи, за необхідності, поєднати вакцинацію з введенням антирабічного імуноглобуліну. Навіть потрапляння слини тварини на пошкоджені шкірні покриви може бути показанням до початку лікування. Антирабічні щеплення запобігають виникненню захворювання сказом у 96–99 % випадків", - пояснює МОЗ.

Якщо укус був нанесений в області обличчя, шиї, голови, верхніх кінцівок, або ж є множинні укуси чи контакт зі слиною - крім вакцини вам може бути введений антирабічний імуноглобулін.