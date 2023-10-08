Як діяти у разі радіаційної аварії: МОЗ дало поради

"Передусім пам’ятайте, що ядерно-стратегічні об’єкти збудовані так, щоби витримувати значні фізичні пошкодження. Кожен регіон постійно здійснює моніторинг радіаційного фону, щоби впевнитися, що всі показники у нормі. Виконують цю роботу обласні центри контролю та профілактики МОЗ", - пише пресслужба.

У разі надзвичайної події вказівки поширюватимуться каналами ДСНС й органами місцевої влади.

В першу чергу, найголовніше перебувати в приміщені, або ж терміново зайти в нього, якщо ви перебуваєте на вулиці.

Залишайтесь в укритті

Укриттям може бути підвал чи інше приміщення. Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель. Через це важливо триматись подалі від їх стін й даху.

"Якщо можливо, залишайтеся в кімнаті без вікон і зовнішніх дверей, зачиняйте вікна та двері, ущільніть отвори підручними засобами (скотч, змочена водою тканина тощо) та вимикайте системи вентиляції (кондиціонери або обігрівачі) у вашому будинку. Залишайтесь в укритті, допоки офіційна влада не надала інших вказівок", - пише МОЗ.

Стежте за офіційною інформацією

Слідкуйте за офіційними повідомленнями від рятувальників, поліції, органів місцевої влади у телебаченні або ж, наприклад, радіо. Виконуйте вказівки.

Знезаразьте себе

"Зніміть верхній шар одягу. Так ви позбудетеся до 90% радіоактивного матеріалу. Робіть це обережно, аби не розтрусити радіоактивний пил. Помістіть одяг у пластиковий пакет або герметичний контейнер, тримайте його далі від людей і домашніх тварин", - пояснює міністерство.

При можливості помийтесь

Важливо приймати душ з милом, а голову помити шампунем. Не використовуйте кондиціонери для волосся - вони закріплять радіоактивні матеріали. Зокрема не тріть й не подряпайте шкіру.

У разі відсутності можливості прийняти душ - скористайтесь вологими серветками, вологою тканиною. Зверніть особливу увагу на руки й обличчя, протріть повіки, вії, вуха.

Одягніть чистий одяг.