Як діяти у разі атаки дронів-камікадзе: чого не можна робити та як обрати укриття

Останнім часом російські окупанти влаштовують нічні атаки території України з застосуванням дронів та ракет. Як варто поводитись під час "нашестя" ворожих БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.
"У разі небезпеки негайно пройдіть в укриття. Користуйтеся підвалами, цокольними поверхами будинків, підземними паркінгами", - йдеться в повідомленні.
Яким має бути укриття:
Крім того:
Як повідомлялось, українські сили ППО збили вже 7 російських ракет "Кинджалів". Відомо, що на озброєнні армія РФ має 80 ракет цього типу.
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