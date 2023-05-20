Как действовать в случае атаки дронов-камикадзе: чего нельзя делать и как выбрать укрытие

В последнее время российские оккупанты устраивают ночные атаки территории Украины с применением дронов и ракет. Как следует вести себя во время "нашествия" враждебных БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции .

Кроме того:

Каким должно быть укрытие:

"В случае опасности немедленно пройдите в укрытие. Используйте подвалы, цокольные этажи домов, подземные паркинги", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, украинские силы ПВО сбили уже 7 российских ракет "Кинжалов". Известно, что на вооружении у армии РФ 80 ракет этого типа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.