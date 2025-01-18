Як діяти, якщо ви знайшли підозрілий предмет: інструкція від поліції

У випадку, якщо ви виявили підозрілий предмет спершу необхідно зберігати спокій. За можливістю повідомте про нього осіб, які знаходяться поруч.

Нагадаємо, як діяти, якщо ви виявили підозрілий предмет:

обов‘язково зателефонуйте на лінію 101 або 102 та повідомте про виявлення підозрілого предмета;

зберігайте спокій;

попередьте про підозрілий предмет осіб, які перебувають поруч, та позначте або обгородіть його;

очікуйте рятувальників на безпечній відстані від місця перебування предмета.

Категорично заборонено: