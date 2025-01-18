Як діяти, якщо ви знайшли підозрілий предмет: інструкція від поліції

В Україні на територіях де велися або ведуться бойові дії є ризик натрапити на вибухонебезпечні або невідомі предмети. Для цього необхідно знати правила поведінки з ними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Львівської області.
У випадку, якщо ви виявили підозрілий предмет спершу необхідно зберігати спокій. За можливістю повідомте про нього осіб, які знаходяться поруч.
Нагадаємо, як діяти, якщо ви виявили підозрілий предмет:
Категорично заборонено:
Також у ДСНС дали поради українцям на випадок, якщо потрапили під обстріл в авто.
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