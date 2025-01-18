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Як діяти, якщо ви знайшли підозрілий предмет: інструкція від поліції

Ілюстративне фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні на територіях де велися або ведуться бойові дії є ризик натрапити на вибухонебезпечні або невідомі предмети. Для цього необхідно знати правила поведінки з ними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Львівської області.

У випадку, якщо ви виявили підозрілий предмет спершу необхідно зберігати спокій. За можливістю повідомте про нього осіб, які знаходяться поруч. 

Нагадаємо, як діяти, якщо ви виявили підозрілий предмет:

  • обов‘язково зателефонуйте на лінію 101 або 102 та повідомте про виявлення підозрілого предмета;
  • зберігайте спокій;
  • попередьте про підозрілий предмет осіб, які перебувають поруч, та позначте або обгородіть його;
  • очікуйте рятувальників на безпечній відстані від місця перебування предмета.

Категорично заборонено:

  • наближатися до вибухонебезпечного предмета;
  • підіймати, витягувати з ґрунту, зрушувати з місця, кидати, ударяти та розбирати;
  • курити та використовувати відкритий вогонь поблизу місця перебування небезпечного предмета;
  • приносити в місця перебування людей предмети, що схожі на вибухонебезпечні.

 

Також у ДСНС дали поради українцям на випадок, якщо потрапили під обстріл в авто.

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