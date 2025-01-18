Как действовать, если вы нашли подозрительный предмет: инструкция от полиции

В Украине на территориях где велись или ведутся боевые действия есть риск наткнуться на взрывоопасные или неизвестные предметы. Для этого необходимо знать правила поведения с ними.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Львовской области.
В случае, если вы обнаружили подозрительный предмет сначала необходимо сохранять спокойствие. По возможности сообщите о нем лицам, которые находятся рядом.
Напомним, как действовать, если вы обнаружили подозрительный предмет:
Категорически запрещено:
Также в ГСЧС дали советы украинцам на случай, если попали под обстрел в авто.
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