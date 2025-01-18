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Как действовать, если вы нашли подозрительный предмет: инструкция от полиции

Иллюстративное фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине на территориях где велись или ведутся боевые действия есть риск наткнуться на взрывоопасные или неизвестные предметы. Для этого необходимо знать правила поведения с ними.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Львовской области.

В случае, если вы обнаружили подозрительный предмет сначала необходимо сохранять спокойствие. По возможности сообщите о нем лицам, которые находятся рядом.

Напомним, как действовать, если вы обнаружили подозрительный предмет:

  • обязательно позвоните на линию 101 или 102 и сообщите об обнаружении подозрительного предмета;
  • сохраняйте спокойствие;
  • предупредите о подозрительном предмете лиц, находящихся рядом, и обозначьте или огородите его;
  • ожидайте спасателей на безопасном расстоянии от места нахождения предмета.

Категорически запрещено:

  • приближаться к взрывоопасному предмету;
  • поднимать, извлекать из почвы, сдвигать с места, бросать, ударять и разбирать;
  • курить и использовать открытый огонь вблизи места нахождения опасного предмета;
  • приносить в места пребывания людей предметы, похожие на взрывоопасные.

Также в ГСЧС дали советы украинцам на случай, если попали под обстрел в авто.

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