Як діяти, якщо потрапили під завал: поради від ДСНС

Якщо ви потрапили під завали, зберігайте спокій та пам'ятайте про те, що до вас вже прямують екстрені служби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
При можливості подавайте сигнал рятувальникам:
Під час пошуку рятувальники влаштовують хвилину тиші. У цей час слід якомога голосніше кричати й подавати сигнали.
Якщо вас почули - чекайте на допомогу. Рятувальникам потрібен час, щоб крізь завали добратись до вас й визволити.
Якщо вас ніхто не чує - оцінить обстановку, зокрема:
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