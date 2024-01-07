Как действовать, если попали под завал: советы от ГСЧС

Если вы попали под завалы, сохраняйте спокойствие и помните о том, что к вам уже направляются экстренные службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
По возможности подавайте сигнал спасателям:
Во время поиска спасатели устраивают минуту тишины. В это время следует как можно громче кричать и подавать сигналы.
Если вас услышали - ждите помощи. Спасателям нужно время, чтобы сквозь завалы добраться до вас и освободить.
Если вас никто не слышит - оцените обстановку, в частности:
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