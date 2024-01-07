Як діяти, якщо потрапили під завал: поради від ДСНС

Якщо ви потрапили під завали, зберігайте спокій та пам'ятайте про те, що до вас вже прямують екстрені служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

При можливості подавайте сигнал рятувальникам:

кричіть, свистіть, світіть ліхтариком, стукайте по батареях чи трубах;

в жодному разі не використовуйте сірники, чи запальнички, оскільки це може призвести до вибуху.

Під час пошуку рятувальники влаштовують хвилину тиші. У цей час слід якомога голосніше кричати й подавати сигнали.

Якщо вас почули - чекайте на допомогу. Рятувальникам потрібен час, щоб крізь завали добратись до вас й визволити.

Якщо вас ніхто не чує - оцінить обстановку, зокрема: