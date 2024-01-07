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Як діяти, якщо потрапили під завал: поради від ДСНС

Неділя 07 січня 2024 09:23
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Як діяти, якщо потрапили під завал: поради від ДСНС Фото: як діяти, якщо потрапили під завал (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Якщо ви потрапили під завали, зберігайте спокій та пам'ятайте про те, що до вас вже прямують екстрені служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

При можливості подавайте сигнал рятувальникам:

  • кричіть, свистіть, світіть ліхтариком, стукайте по батареях чи трубах;
  • в жодному разі не використовуйте сірники, чи запальнички, оскільки це може призвести до вибуху.

Під час пошуку рятувальники влаштовують хвилину тиші. У цей час слід якомога голосніше кричати й подавати сигнали.

Якщо вас почули - чекайте на допомогу. Рятувальникам потрібен час, щоб крізь завали добратись до вас й визволити.

Якщо вас ніхто не чує - оцінить обстановку, зокрема:

  • спробуйте вивільнити руки та ноги. Якщо частину тіла притиснуло - масажуйте ділянку вище затиснутої частини;
  • не зрушуйте перекриття чи балки, на яких все тримається. Не розбирайте самотужки завали довкола себе;
  • якщо вдалось вибратись - огляньте себе й при можливості надайте першу допомогу іншим.

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ДСНС
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