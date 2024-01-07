Як діяти, якщо потрапили під завал: поради від ДСНС
Фото: як діяти, якщо потрапили під завал (Getty Images)
Якщо ви потрапили під завали, зберігайте спокій та пам'ятайте про те, що до вас вже прямують екстрені служби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
При можливості подавайте сигнал рятувальникам:
- кричіть, свистіть, світіть ліхтариком, стукайте по батареях чи трубах;
- в жодному разі не використовуйте сірники, чи запальнички, оскільки це може призвести до вибуху.
Під час пошуку рятувальники влаштовують хвилину тиші. У цей час слід якомога голосніше кричати й подавати сигнали.
Якщо вас почули - чекайте на допомогу. Рятувальникам потрібен час, щоб крізь завали добратись до вас й визволити.
Якщо вас ніхто не чує - оцінить обстановку, зокрема:
- спробуйте вивільнити руки та ноги. Якщо частину тіла притиснуло - масажуйте ділянку вище затиснутої частини;
- не зрушуйте перекриття чи балки, на яких все тримається. Не розбирайте самотужки завали довкола себе;
- якщо вдалось вибратись - огляньте себе й при можливості надайте першу допомогу іншим.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.