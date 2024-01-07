Как действовать, если попали под завал: советы от ГСЧС
Фото: как действовать, если попали под завал (Getty Images)
Если вы попали под завалы, сохраняйте спокойствие и помните о том, что к вам уже направляются экстренные службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
По возможности подавайте сигнал спасателям:
- кричите, свистите, светите фонариком, стучите по батареям или трубам;
- ни в коем случае не используйте спички или зажигалки, поскольку это может привести к взрыву.
Во время поиска спасатели устраивают минуту тишины. В это время следует как можно громче кричать и подавать сигналы.
Если вас услышали - ждите помощи. Спасателям нужно время, чтобы сквозь завалы добраться до вас и освободить.
Если вас никто не слышит - оцените обстановку, в частности:
- попробуйте высвободить руки и ноги. Если часть тела прижало - массируйте участок выше зажатой части;
- не сдвигайте перекрытия или балки, на которых все держится. Не разбирайте самостоятельно завалы вокруг себя;
- если удалось выбраться - осмотрите себя и при возможности окажите первую помощь другим.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.