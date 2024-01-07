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Как действовать, если попали под завал: советы от ГСЧС

Воскресенье 07 января 2024 09:23
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Как действовать, если попали под завал: советы от ГСЧС Фото: как действовать, если попали под завал (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Если вы попали под завалы, сохраняйте спокойствие и помните о том, что к вам уже направляются экстренные службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

По возможности подавайте сигнал спасателям:

  • кричите, свистите, светите фонариком, стучите по батареям или трубам;
  • ни в коем случае не используйте спички или зажигалки, поскольку это может привести к взрыву.

Во время поиска спасатели устраивают минуту тишины. В это время следует как можно громче кричать и подавать сигналы.

Если вас услышали - ждите помощи. Спасателям нужно время, чтобы сквозь завалы добраться до вас и освободить.

Если вас никто не слышит - оцените обстановку, в частности:

  • попробуйте высвободить руки и ноги. Если часть тела прижало - массируйте участок выше зажатой части;
  • не сдвигайте перекрытия или балки, на которых все держится. Не разбирайте самостоятельно завалы вокруг себя;
  • если удалось выбраться - осмотрите себя и при возможности окажите первую помощь другим.

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ГСЧС
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