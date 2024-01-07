Как действовать, если попали под завал: советы от ГСЧС

Если вы попали под завалы, сохраняйте спокойствие и помните о том, что к вам уже направляются экстренные службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

По возможности подавайте сигнал спасателям:

кричите, свистите, светите фонариком, стучите по батареям или трубам;

ни в коем случае не используйте спички или зажигалки, поскольку это может привести к взрыву.

Во время поиска спасатели устраивают минуту тишины. В это время следует как можно громче кричать и подавать сигналы.

Если вас услышали - ждите помощи. Спасателям нужно время, чтобы сквозь завалы добраться до вас и освободить.

Если вас никто не слышит - оцените обстановку, в частности: