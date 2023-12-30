Як діяти, якщо потрапили під завал: поради від ДСНС
Якщо ви потрапили під завали, в першу чергу, пам'ятайте про те, що до вас вже прямують екстрені служби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
При можливості подавайте сигнал рятувальникам:
- кричіть, свистіть, світіть ліхтариком, стукайте по батареях чи трубах;
- в жодному разі не використовуйте сірники, чи запальнички, оскільки це може призвести до вибуху.
Під час пошуку рятувальники влаштовують хвилину тиші. У цей час слід якомога голосніше кричати й подавати сигнали.
Якщо вас почули - чекайте на допомогу. Рятувальникам потрібен час, щоб крізь завали добратись до вас й визволити.
Якщо вас ніхто не чує - оцінить обстановку, зокрема:
- спробуйте вивільнити руки та ноги. Якщо частину тіла притиснуло - масажуйте ділянку вище затиснутої частини;
- не зрушуйте перекриття чи балки, на яких все тримається. Не розбирайте самотужки завали довкола себе;
- якщо вдалось вибратись - огляньте себе й при можливості надайте першу допомогу іншим.
Ракетний удар по Україні 29 грудня
Вночі, 29 грудня, терористи завдали наймасованішого удару по території України. Загалом ворог випустив 36 БпЛА типу "Шахед" й десятки ракет, серед яких: Х-101/Х-555/Х-55, "Кинджал", Х-31П, Х-59. Зокрема росіяни запустили 14 зенітні керовані ракети С-300, якими поцілили по Харкову.
Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.
Над Києвом протиповітряна оборона знищила більше ніж 30 цілей. В столиці внаслідок атаки спалахнула пожежа у багатоповерхівках та на складі. Завали на складі у Шевченківському районі продовжують розбирати.
Згідно з останніми даними, внаслідок обстрілу у Києві загинули 16 людей.
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