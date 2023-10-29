Як діяти, якщо людина потрапила в полон: куди повідомляти

"Потрібно зібрати якомога більше інформації про обставини потрапляння людини у полон. В тому числі від її побратимів, свідків, рідних чи із соціальних мереж", - пише пресслужба.

Зокрема дані важливо одразу фіксувати, аби повідомити до:

НІБ на цілодобову гарячу лінію за номером 16-48 (для дзвінків з-за кордону +38 (044) 287-81-65) або через чат-боти у Telegram чи Viber. Також можна написати на електронну пошту - info@nib.gov.ua чи у месенджер на Facebook-сторінці або заповнивши онлайн-форму на сайті Бюро.

Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими за номером 0 800 300 529;

Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України, який функціонує при СБУ. Телефони гарячої лінії: (044) 321-11-21 та (098) 321-11-21.

до відділення Національної поліції.

"Якщо ж підтвердження про перебування людини у полоні немає, але вона більше не виходить на зв’язок, потрібно звертатися до Національного інформаційного бюро", - додає Мінреінтеграції.

НІБ, зі свого боку, опрацює повідомлення й внесе його до відповідного реєстру.