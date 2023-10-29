Як діяти, якщо людина потрапила в полон: куди повідомляти

Інформацію про потрапляння людини в полон до ворога важливо повідомляти лише до компетентних державних органів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.
"Потрібно зібрати якомога більше інформації про обставини потрапляння людини у полон. В тому числі від її побратимів, свідків, рідних чи із соціальних мереж", - пише пресслужба.
Зокрема дані важливо одразу фіксувати, аби повідомити до:
"Якщо ж підтвердження про перебування людини у полоні немає, але вона більше не виходить на зв’язок, потрібно звертатися до Національного інформаційного бюро", - додає Мінреінтеграції.
НІБ, зі свого боку, опрацює повідомлення й внесе його до відповідного реєстру.
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