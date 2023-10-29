UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як діяти, якщо людина потрапила в полон: куди повідомляти

Фото: Як діяти, якщо людина потрапила в полон: куди повідомляти (УНІАН)
Автор: Сергій Пишкін

Інформацію про потрапляння людини в полон до ворога важливо повідомляти лише до компетентних державних органів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

"Потрібно зібрати якомога більше інформації про обставини потрапляння людини у полон. В тому числі від її побратимів, свідків, рідних чи із соціальних мереж", - пише пресслужба. 

Зокрема дані важливо одразу фіксувати, аби повідомити до: 

  • НІБ на цілодобову гарячу лінію за номером 16-48 (для дзвінків з-за кордону +38 (044) 287-81-65) або через чат-боти у Telegram чи Viber. Також можна написати на електронну пошту - info@nib.gov.ua чи у месенджер на Facebook-сторінці або заповнивши онлайн-форму на сайті  Бюро.
  • Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими за номером 0 800 300 529;
  • Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України, який функціонує при СБУ. Телефони гарячої лінії: (044) 321-11-21 та (098) 321-11-21.  
  • до відділення Національної поліції. 

"Якщо ж підтвердження про перебування людини у полоні немає, але вона більше не виходить на зв’язок, потрібно звертатися до Національного інформаційного бюро", - додає Мінреінтеграції. 

НІБ, зі свого боку, опрацює повідомлення й внесе його до відповідного реєстру. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні