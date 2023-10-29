Как действовать, если человек попал в плен: куда сообщать

Информацию о попадании человека в плен к врагу важно сообщать только в компетентные государственные органы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.
"Нужно собрать как можно больше информации об обстоятельствах попадания человека в плен. В том числе от его собратьев, свидетелей, родных или социальных сетей", - пишет пресс-служба.
В частности, данные важно сразу фиксировать, чтобы сообщить в:
"Если же подтверждения о пребывании человека в плену нет, но он больше не выходит на связь, нужно обращаться в Национальное информационное бюро", - добавляет Минреинтеграции.
НИБ, со своей стороны, обработает сообщение и внесет его в соответствующий реестр.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.