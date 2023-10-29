Как действовать, если человек попал в плен: куда сообщать

"Нужно собрать как можно больше информации об обстоятельствах попадания человека в плен. В том числе от его собратьев, свидетелей, родных или социальных сетей", - пишет пресс-служба.

В частности, данные важно сразу фиксировать, чтобы сообщить в:

НИБ на круглосуточную горячую линию по номеру 16-48 (для звонков из-за границы +38 (044) 287-81-65) или через чат-боты в Telegram или Viber. Также можно написать на электронную почту - info@nib.gov.ua или в мессенджер на Facebook-странице или заполнив онлайн-форму на сайте Бюро.

Координационный штаб по обращению с военнопленными по номеру 0 800 300 529;

Объединенный центр по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свобод лиц в результате агрессии против Украины, функционирующего при СБУ. Телефоны горячей линии: (044) 321-11-21 и (098) 321-11-21.

отделение Национальной полиции.

"Если же подтверждения о пребывании человека в плену нет, но он больше не выходит на связь, нужно обращаться в Национальное информационное бюро", - добавляет Минреинтеграции.

НИБ, со своей стороны, обработает сообщение и внесет его в соответствующий реестр.