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Як діяти, якщо людина потрапила в полон: куди повідомляти

Неділя 29 жовтня 2023 09:51
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Як діяти, якщо людина потрапила в полон: куди повідомляти Фото: Як діяти, якщо людина потрапила в полон: куди повідомляти (УНІАН)
Автор: Сергій Пишкін

Інформацію про потрапляння людини в полон до ворога важливо повідомляти лише до компетентних державних органів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

"Потрібно зібрати якомога більше інформації про обставини потрапляння людини у полон. В тому числі від її побратимів, свідків, рідних чи із соціальних мереж", - пише пресслужба.

Зокрема дані важливо одразу фіксувати, аби повідомити до:

  • НІБ на цілодобову гарячу лінію за номером 16-48 (для дзвінків з-за кордону +38 (044) 287-81-65) або через чат-боти у Telegram чи Viber. Також можна написати на електронну пошту - info@nib.gov.ua чи у месенджер на Facebook-сторінці або заповнивши онлайн-форму на сайті Бюро.
  • Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими за номером 0 800 300 529;
  • Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України, який функціонує при СБУ. Телефони гарячої лінії: (044) 321-11-21 та (098) 321-11-21.
  • до відділення Національної поліції.

"Якщо ж підтвердження про перебування людини у полоні немає, але вона більше не виходить на зв’язок, потрібно звертатися до Національного інформаційного бюро", - додає Мінреінтеграції.

НІБ, зі свого боку, опрацює повідомлення й внесе його до відповідного реєстру.

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