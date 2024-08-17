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Як "Динамо" вольову перемогу над "Карпатами" вирвало: відео

Фото: "Динамівці" тричі забили у Львові (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" здобуло вольову перемогу над львівськими "Карпатами" в 3-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 3-й тур

"Карпати" – "Динамо" – 1:3

Голи: Очеретько, 1 – Піхальонок, 23, Ванат, 58, Ярмоленко, 90+2 (пенальті)

 

 

"Зелено-білі" шокували столичний гранд голом на першій же хвилині. Не минув ще й оберт секундної стрілки, як в обіймах партнерів опинився Очеретько. Саме орендований в донецького "Шахтаря" хавбек замкнув простріл Підлепенця з правого флангу.

"Динамо" відігралося на екваторі тайму. Відзначився найактивніший у складі команди Олександра Шовковського виконавець – Піхальонок. Після двох змарнованих нагод він із рикошетом від оборонця відправив м'яч під поперечину після передачі Волошина.

Вийти вперед "біло-сині" зуміли на початку другої половини. Цього разу спрацювала зв'язка киян Шапаренко-Ванат. Перший помітив партнера в межах штрафного, а другий отримав м'яч праворуч у майданчику та влучно пробив у дальній кут воріт Кемкіна.

"Карпати" намагалися відігратися. Зокрема, двічі в епіцентрі подій опинявся бразилець Стеніо. Спершу він не зміг переграти Бущана після передачі з глибини. а в другому епізоді навіть допоміг Устименку відправити м'яч у сітку воріт, але партнер по команді перебував поза грою.

Добив же львів'ян Ярмоленко. На 90-й хвилині ветеран увірвався в штрафний господарів і змусив Кемкіна сфолити на собі – пенальті. До позначки підійшов сам постраждалий та впевнено реалізував одинадцятиметровий, встановивши остаточний результат протистояння.

Завдяки перемозі "Динамо" вийшло в лідери УПЛ, маючи в активі 6 очок. Кияни зіграли лише два поєдинки, але випереджають більшість команд із трьома матчами в активі. Натомість "Карпати" опустилися на 5-те місце, додавши до перемоги та нічиєї першу поразку в сезоні.

До слова, напередодні "Чорноморець" мінімально здолав "Колос" на домашній арені.

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