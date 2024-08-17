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Как "Динамо" волевую победу над "Карпатами" вырвало: видео

Фото: "Динамовцы" трижды забили во Львове (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" одержало волевую победу над львовскими "Карпатами" в 3-м туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 3-й тур

"Карпаты" – "Динамо" – 1:3

Голы: Очеретько, 1 – Пихаленок, 23, Ванат, 58, Ярмоленко, 90+2 (пенальти)

 

 

"Зелено-белые" шокировали столичный гранд голом на первой же минуте. Не прошел еще и оборот секундной стрелки, как в объятиях партнеров оказался Очеретько. Именно арендованный у донецкого "Шахтера" хавбек замкнул прострел Пидлепенца с правого фланга.

"Динамо" отыгралось на экваторе тайма. Отличился самый активный в составе команды Александра Шовковского исполнитель – Пихаленок. После двух упущенных возможностей он с рикошетом от защитника отправил мяч под перекладину после передачи Волошина.

Выйти вперед "бело-синие" сумели в начале второй половины. В этот раз сработала связка киевлян Шапаренко-Ванат. Первый заметил партнера в пределах штрафной, а второй получил мяч справа в площадке и точно пробил в дальний угол ворот Кемкина.

"Карпаты" пытались отыграться. В частности, дважды в эпицентре событий оказывался бразилец Стенио. Сначала он не смог обыграть Бущана после передачи из глубины. а во втором эпизоде даже помог Устименко отправить мяч в сетку ворот, но партнер по команде находился вне игры.

Добил же львовян Ярмоленко. На 90-й минуте ветеран ворвался в штрафную хозяев и заставил Кемкина сфолить на себе – пенальти. К отметке подошел сам пострадавший и уверенно реализовал одиннадцатиметровый, установив окончательный исход противостояния.

Благодаря победе "Динамо" вышло в лидеры УПЛ, имея в активе 6 очков. Киевляне сыграли всего два поединка, но опережают большинство команд с тремя матчами в активе. "Карпаты" опустились на 5-е место, добавив к победе и ничьей первое поражение в сезоне.

К слову, накануне "Черноморец" минимально одолел "Колос" на домашней арене.

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