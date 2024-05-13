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Як діє комендантська година в областях України та кому можна бути вночі на вулиці

Фото: як діє комендантська година в областях України (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Майже в усіх областях України з початку повномасштабного російського вторгнення продовжує діяти комендантська година. В цей час громадянам заборонено перебувати на вулицях населених пунктів, але є винятки.

РБК-Україна розповідає, як діє комендантська година в областях та кому дозволено бути в цей час на вулиці.

Під час підготовки матеріалу використовувались публікації Київської міської державної адміністрації, обласних військових адміністрацій, а також постанова Кабінету міністрів №573 від 08.07.2020 року.

Зміст

Що таке комендантська година

Комендантська година - це заборона для населення перебувати на вулицях чи в інших громадських місцях у визначений час.

Комендантська година запроваджується за наказом військового командування або військової адміністрації, який доводиться до відома підприємств, установ, організацій та населення сільськими, селищними, міськими радами, військовими адміністраціями (у разі їх утворення) або радами оборони областей та через засоби масової інформації.

Як діє комендантська година в областях

На сьогодні комендантська година діє в усіх областях України, окрім Закарпатської.

Час дії комендантської години по регіонах:

  • Київ - з 00:00 до 05:00;
  • Київська область - з 00:00 до 05:00;
  • Вінницька область - з 00:00 до 05:00;
  • Волинська область - з 00:00 до 05:00;
  • Дніпропетровська область - з 00:00 до 05:00 (у Нікопольському районі з 23:00 до 4:00, у Синельниківському - з 22:00 до 5:00);
  • Донецька область - з 21:00 до 5:00;
  • Житомирська область - з 00:00 до 5:00;
  • Запорізька область - з 21:00 до 5:00 (у Запоріжжі з 23:00 до 5:00);
  • Івано-Франківська область - з 00:00 до 5:00;
  • Кіровоградська область - з 00:00 до 4:00;
  • Луганська область - з 21:00 до 5:00;
  • Львівська область - з 00:00 до 5:00;
  • Миколаївська область - з 00:00 до 5:00 (в Очакові з 23:00 до 5:00);
  • Одеська область - з 00:00 до 5:00;
  • Полтавська область - з 00:00 до 4:00;
  • Рівненська область - з 00:00 до 5:00;
  • Сумська область - 23:00 до 5:00;
  • Тернопільська область - з 00:00 до 5:00;
  • Харківська область - з 23:00 до 5:00;
  • Херсонська область - з 20:00 до 6:00;
  • Хмельницька область - з 00:00 до 5:00;
  • Черкаська область - з 00:00 до 4:00;
  • Чернівецька область - з 00:00 до 04:00;
  • Чернігівська область - з 00:00 до 4:00.

Кому можна бути на вулиці під час комендантської години

Під час дії комендантської години дозволяється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях тільки громадянам зі спеціальною перепусткою, які видаються військовими адміністраціями.

Громадяни, які не мають перепусток, мають право виходити на вулицю під час комендантської години лише, щоб пройти до найближчого укриття під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, РБК-Україна також розповідало про правила продажу алкоголю під час війни та де діють найжорсткіші обмеження.

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Комендантська годинаВійна Росії проти України