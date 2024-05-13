Как действует комендантский час в областях Украины и кому можно быть ночью на улице

Почти во всех областях Украины с начала полномасштабного российского вторжения продолжает действовать комендантский час. В это время гражданам запрещено находиться на улицах населенных пунктов, но есть исключения.
РБК-Украина рассказывает, как действует комендантский час в областях и кому можно быть в это время на улице.
В ходе подготовки материала использовались публикации Киевской городской государственной администрации, областных военных администраций, а также постановление Кабинета министров №573 от 08.07.2020 года.
Комендантский час - это запрет для населения находиться на улицах или в других общественных местах в определенное время.
Комендантский час вводится по приказу военного командования или военной администрации, о котором информируются предприятия, учреждения, организации и население сельскими, поселковыми, городскими советами, военными администрациями (в случае их образования) или советами обороны областей и через средства массовой информации.
На сегодняшний день комендантский час действует во всех областях Украины, кроме Закарпатской.
Время действия комендантского часа по регионам:
Во время действия комендантского часа разрешается находиться на улице и в других общественных местах только гражданам со специальным пропуском, выдаваемым военными администрациями.
Граждане, не имеющие пропуска, имеют право выходить на улицу во время комендантского часа только, чтобы пройти до ближайшего укрытия во время воздушной тревоги.
Напомним, РБК-Украина также рассказывало о правилах продажи алкоголя во время войны и где действуют самые жесткие ограничения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.