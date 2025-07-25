Як Даша Квіткова доглядає за шкірою: прості ритуали на кожен день

Даша Квіткова про ранковий догляд за шкірою

За словами блогерки, у неї комбінована шкіра. Зранку використовує гель для вмивання, тонер, крем під очі та зволожувальний крем. Без останнього вона не може обійтися.

"Як можу сказати, що десь грішу, не використовуючи SPF завжди. Але от без зволоження обличчя я буду себе некомфортно почувати. Мені буде обличчя стягувати. Тому, зволожувальний крем, і можна виходити", - розповіла вона.

У неї також є декілька кремів для тіла, оскільки шкіра дуже суха й потребує особливого зволоження.

Окрему увагу Даша приділяє догляду за волоссям. Вона використовує шампунь, кондиціонер та маску.

У дорозі віддає перевагу тонеру, який освіжає та зволожує шкіру обличчя. Також в її арсеналі б'юті-засобів обов'язково є SPF-крем та засіб від набряків.

Як блогерка доглядає за шкірою (фото: instagram.com/kvittkova)

Вечірні ритуали Даші Квіткової

Вона віддає перевагу швидкому догляду - "п'ять засобів за п'ять хвилин". Як зайнята особа та молода мама не має вдосталь часу на ритуали краси в атмосфері аромаламп чи медитативної музики.

"Мені здається, що зараз у більшості жінок усе так і відбувається - швидкий догляд і вперед до справ", - пояснила вона.

Тут інфлюенсерка турбується про шкіру обличчя звичними етапами: робить очищення, наносить тонер і зволожує шкіру кремом.

Даша Квіткова розповіла про догляд за обличчям (фото: instagram.com/kvittkova)

Улюблений ранковий ритуал Квіткової

Серед улюблених ранкових ритуалів Даші - вмивання холодною водою. Воно допомагає пробудитися та привести шкіру в тонус.

"Коли я ще дуже-дуже сонна, але починаю вмиватися холодною водою. Це мене пробуджує і приводить моє обличчя трошки в тонус", - зізналася вона.