ua en ru
Пт, 25 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Як Даша Квіткова доглядає за шкірою: прості ритуали на кожен день

П'ятниця 25 липня 2025 19:20
UA EN RU
Як Даша Квіткова доглядає за шкірою: прості ритуали на кожен день Секрети краси Даші Квіткової (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Блогерка Даша Квіткова поділилася секретами свого щоденного догляду за шкірою обличчя та тіла. Прості та ефективні ритуали допомагають їй зберігати красивий вигляд без зайвих зусиль.

Як повідомляє РБК-Україна, Квіткова розповіла, як доглядає за шкірою щодня у новому випуску проєкту "Терапія красою".

Даша Квіткова про ранковий догляд за шкірою

За словами блогерки, у неї комбінована шкіра. Зранку використовує гель для вмивання, тонер, крем під очі та зволожувальний крем. Без останнього вона не може обійтися.

"Як можу сказати, що десь грішу, не використовуючи SPF завжди. Але от без зволоження обличчя я буду себе некомфортно почувати. Мені буде обличчя стягувати. Тому, зволожувальний крем, і можна виходити", - розповіла вона.

У неї також є декілька кремів для тіла, оскільки шкіра дуже суха й потребує особливого зволоження.

Окрему увагу Даша приділяє догляду за волоссям. Вона використовує шампунь, кондиціонер та маску.

У дорозі віддає перевагу тонеру, який освіжає та зволожує шкіру обличчя. Також в її арсеналі б'юті-засобів обов'язково є SPF-крем та засіб від набряків.

Як Даша Квіткова доглядає за шкірою: прості ритуали на кожен деньЯк блогерка доглядає за шкірою (фото: instagram.com/kvittkova)

Вечірні ритуали Даші Квіткової

Вона віддає перевагу швидкому догляду - "п'ять засобів за п'ять хвилин". Як зайнята особа та молода мама не має вдосталь часу на ритуали краси в атмосфері аромаламп чи медитативної музики.

"Мені здається, що зараз у більшості жінок усе так і відбувається - швидкий догляд і вперед до справ", - пояснила вона.

Тут інфлюенсерка турбується про шкіру обличчя звичними етапами: робить очищення, наносить тонер і зволожує шкіру кремом.

Як Даша Квіткова доглядає за шкірою: прості ритуали на кожен деньДаша Квіткова розповіла про догляд за обличчям (фото: instagram.com/kvittkova)

Улюблений ранковий ритуал Квіткової

Серед улюблених ранкових ритуалів Даші - вмивання холодною водою. Воно допомагає пробудитися та привести шкіру в тонус.

"Коли я ще дуже-дуже сонна, але починаю вмиватися холодною водою. Це мене пробуджує і приводить моє обличчя трошки в тонус", - зізналася вона.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Даша Квіткова Краса Догляд за шкірою Зірки
Новини
Росіяни вдарили КАБом по медзакладу у Харкові: все, що відомо про атаку
Росіяни вдарили КАБом по медзакладу у Харкові: все, що відомо про атаку
Аналітика
Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті
Юлія Акимова, Дмитро Левицький Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті