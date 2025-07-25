Как Даша Квиткова ухаживает за кожей: простые ритуалы на каждый день

Блогер Даша Квиткова поделилась секретами своего ежедневного ухода за кожей лица и тела. Простые и эффективные ритуалы помогают ей сохранять красивый вид без лишних усилий.

Как сообщает РБК-Украина , Квиткова рассказала, как ухаживает за кожей ежедневно в новом выпуске проекта "Терапія красою".

Даша Квиткова об утреннем уходе за кожей

По словам блогера, у нее комбинированная кожа. Утром использует гель для умывания, тонер, крем под глаза и увлажняющий крем. Без последнего она не может обойтись.

"Как могу сказать, что где-то грешу, не используя SPF всегда. Но вот без увлажнения лица я буду себя некомфортно чувствовать. Мне будет лицо стягивать. Поэтому, увлажняющий крем, и можно выходить", - рассказала она.

У нее также есть несколько кремов для тела, поскольку кожа очень сухая и требует особого увлажнения.

Отдельное внимание Даша уделяет уходу за волосами. Она использует шампунь, кондиционер и маску.

В дороге отдает предпочтение тонеру, который освежает и увлажняет кожу лица. Также в ее арсенале бьюти-средств обязательно есть SPF-крем и средство от отеков.

Как блогер ухаживает за кожей (фото: instagram.com/kvittkova)

Вечерние ритуалы Даши Квитковой

Она предпочитает быстрый уход - "пять средств за пять минут". Как занятая особа и молодая мама не имеет достаточно времени на ритуалы красоты в атмосфере аромаламп или медитативной музыки.

"Мне кажется, что сейчас у большинства женщин все так и происходит - быстрый уход и вперед к делам", - пояснила она.

Здесь инфлюенсерка заботится о коже лица привычными этапами: делает очищение, наносит тонер и увлажняет кожу кремом.

Даша Квиткова рассказала об уходе за лицом (фото: instagram.com/kvittkova)

Любимый утренний ритуал Квитковой

Среди любимых утренних ритуалов Даши - умывание холодной водой. Оно помогает пробудиться и привести кожу в тонус.

"Когда я еще очень-очень сонная, но начинаю умываться холодной водой. Это меня пробуждает и приводит мое лицо немножко в тонус", - призналась она.