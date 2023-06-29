Як чистки в російській армії вплинуть на війну в Україні: думка експертів

Як відзначав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, чистки негативно вплинуть на російських окупантів, які воюють на території України. За його словами "верхівка" буде змушена більше займатись внутрішніми питаннями, а заміна генералів в жодному разі не позначається добре на управлінні військами.

"По-третє, ми вперше в історії Росії спостерігатимемо посилення силового крила Міноборони, а не ФСБ. І ФСБ-шникам це не подобатиметься, вони входитимуть у конфліктні ситуації і робитимуть так, щоб Міноборони зазнавало невдач в Україні. Підставлятимуть різними способами", - вважає він.

Водночас військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко має менш оптимістичні погляди щодо цього. На його думку, внутрішні події в Росії не відносяться до зони бойових дій.

"Все це не впливає на систему управління, не впливає на систему забезпечення, не впливає на перебіг подій у зоні бойових дій. Хіба що як частково деморалізуючий та демотивуючий фактор може впливати. Але на сьогоднішньому рівні глобального ефекту не буде", - розповів Коваленко.

Чистки в російській армії

Після невдалого заколоту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, в збройних силах Росії почались масштабні чистки. Окремі Telegram-канали відзначають, що слідство вже кілька днів відпрацьовує керівництво органів військового управління та командирів частин. Тим часом Валерій Герасимов поки що формально зберігає свою посаду, однак не має відношення до питань, пов'язаних із війною в Україні.

Детальніше про спробу Пригожина та "вагнерівців" дійти до Москви - читайте у матеріалі агентства.