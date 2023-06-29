Как чистки в российской армии повлияют на войну в Украине: мнение экспертов

Как отмечал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, чистки негативно повлияют на российских оккупантов, которые воюют на территории Украины. По его словам "верхушка" будет вынуждена больше заниматься внутренними вопросами, а замена генералов ни в коем случае не сказывается хорошо на управлении войсками.

"В-третьих, мы впервые в истории России будем наблюдать усиление силового крыла Минобороны, а не ФСБ. И ФСБ-шникам это не будет нравиться, они будут входить в конфликтные ситуации и делать так, чтобы Минобороны терпело неудачи в Украине. Будут подставлять разными способами", - считает он.

В то же время военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко имеет менее оптимистичные взгляды на этот счет. По его мнению, внутренние события в России не относятся к зоне боевых действий.

"Все это не влияет на систему управления, не влияет на систему обеспечения, не влияет на ход событий в зоне боевых действий. Разве что как частично деморализующий и демотивирующий фактор может влиять. Но на сегодняшнем уровне глобального эффекта не будет", - рассказал Коваленко.

Чистки в русской армии

После неудачного мятежа основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, в вооруженных силах России начались масштабные чистки. Отдельные Telegram-каналы отмечают, что следствие уже несколько дней отрабатывает руководство органов военного управления и командиров частей. Между тем Валерий Герасимов пока формально сохраняет свою должность, однако не имеет отношения к вопросам, связанным с войной в Украине.

Детальнее о попытке Пригожина и "вагнеровцев" дойти до Москвы - читайте в материале агентства.