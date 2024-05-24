Як часто військовозобов'язані мають оновлювати дані за новими правилами

Якщо військовозобов'язаний оновив дані після 18 травня 2024 року (коли закон про мобілізацію набув чинності), то наступного разу це потрібно зробити у разі зміни персональних даних.

У такому випадку потрібно оновити дані протягом семи днів від дня відповідної зміни персональних даних.

У Міноборони також зазначають, що військовозобов'язаним, які оновили дані після 16 квітня 2024 року, коли новий закон про мобілізацію був підписаний президентом, тобто до моменту набрання чинності, все рівно потрібно оновити свої персональні дані.